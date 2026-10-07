Se hunde 15% producción de vehículos en México; cae 11.9% exportación

Ciudad de México.- La producción de vehículos ligeros sumó su quinto descenso en el noveno mes de este año a tasa anual y la exportación padeció su decremento más profundo en nueve meses.

Durante septiembre de 2026, a tasa anual, en el país, la producción de vehículos ligeros presentó su mayor revés en 58 meses, tras desplomarse 15.1 por ciento, a la par que las exportaciones mermaron 11.9 por ciento.

Se produjeron 301 mil 803 vehículos en septiembre pasado, siendo su menor volumen en nueve meses, y las exportaciones o ventas al exterior se ubicaron en 277 mil 369, revelan cifras originales dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para el caso de las ventas en el mercado interno, se comercializaron 129 mil 274 unidades en septiembre, 14 menos que las informadas en el avance mensual del 2 de octubre, por lo que la variación anual resultó de 7.9 por ciento en lugar de 8.0 por ciento previo.

La información divulgada por el Inegi indica que, durante los primeros nueve meses de 2026, la producción de vehículos ligeros fue de 2 millones 946 mil 943 unidades, lo que significó 2.4 por ciento menos que en el mismo lapso de 2025.

Dicha variación llevó a la producción a su segundo año con cifras débiles y a su peor desempeño relativo desde enero-septiembre de 2020, cuando sucumbió 28.4 por ciento impactada por la pandemia del Covid-19.

Algo similar ocurrió con las exportaciones en enero-septiembre de 2026, pues bajaron 1.5 por ciento anual frente al traspié de los primeros nueve meses del año anterior y de paso contabilizaron su descenso menos profundo en seis, dado que en el mismo periodo de 2020 el declive fue de 29.8 por ciento.

Así, de enero a septiembre de este año, las ventas al exterior de la industria automotriz del País se colocaron en 2 millones 528 mil 623 unidades, siendo su menor volumen para lapsos comparables en tres años.

Por su parte, las ventas al público en el mercado interno de vehículos ligeros ascendieron a un millón 143 mil 988 unidades, un nuevo máximo histórico para el indicador, después de lograr un incremento anual de 5.0 por ciento. (AGENCIA REFORMA)