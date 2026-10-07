miércoles, octubre 7, 2026
Inicio MEXICO Marcelo Torres propone convertir impuestos en inversión para las MIPYMES cumplidas

Marcelo Torres propone convertir impuestos en inversión para las MIPYMES cumplidas

Por
El Heraldo de Saltillo
-

“Hay que premiar al que invierte, genera empleos y cumple con sus impuestos”, señaló el diputado federal

El diputado federal del PAN Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa para que las micro, pequeñas y medianas empresas que acrediten siete años consecutivos de cumplimiento fiscal puedan obtener un crédito de hasta el 100% del ISR causado, siempre que destinen una cantidad equivalente a inversión productiva, innovación, capacitación o bienestar laboral.

“La propuesta es muy sencilla: premiemos al que cumple. Si durante siete años una empresa pagó sus impuestos y estuvo en regla, ayudémosla a crecer, modernizarse y generar más y mejores empleos”, explicó.

El beneficio estaría limitado al monto realmente invertido. Por ejemplo, si una MIPYME tiene un ISR de un millón de pesos e invierte un millón en maquinaria, tecnología, capacitación u otros conceptos autorizados, podría acreditar hasta ese millón contra su ISR. No se trata de entregar dinero ni de una condonación.

Las inversiones podrían destinarse a maquinaria, automatización, digitalización, software, ciberseguridad, ahorro de agua y energía, capacitación, innovación y mejores condiciones para los trabajadores, entre otros rubros.

“Hoy el pequeño empresario paga impuestos, nómina, seguridad social, renta, luz y proveedores; pero cuando quiere crecer, muchas veces está solo. Queremos cambiar esa lógica: que cumplir también tenga recompensa”, señaló Torres Cofiño.

La propuesta incluye candados: el SAT verificará el cumplimiento y las inversiones; si existe un uso indebido, deberá pagarse el ISR correspondiente con actualización y accesorios. Además, el estímulo sólo podrá utilizarse una vez por cada periodo de siete ejercicios fiscales consecutivos.

“México necesita dejar de ver al pequeño empresario solamente como alguien a quien cobrarle. Quien cumple, invierte y genera empleos merece oportunidades para crecer. Esa es la apuesta: convertir cumplimiento fiscal en inversión, productividad y empleos”, concluyó el diputado federal panista. (El Heraldo de Saltillo)

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS