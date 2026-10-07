Marcelo Torres propone convertir impuestos en inversión para las MIPYMES cumplidas

“Hay que premiar al que invierte, genera empleos y cumple con sus impuestos”, señaló el diputado federal

El diputado federal del PAN Marcelo Torres Cofiño presentó una iniciativa para que las micro, pequeñas y medianas empresas que acrediten siete años consecutivos de cumplimiento fiscal puedan obtener un crédito de hasta el 100% del ISR causado, siempre que destinen una cantidad equivalente a inversión productiva, innovación, capacitación o bienestar laboral.

“La propuesta es muy sencilla: premiemos al que cumple. Si durante siete años una empresa pagó sus impuestos y estuvo en regla, ayudémosla a crecer, modernizarse y generar más y mejores empleos”, explicó.

El beneficio estaría limitado al monto realmente invertido. Por ejemplo, si una MIPYME tiene un ISR de un millón de pesos e invierte un millón en maquinaria, tecnología, capacitación u otros conceptos autorizados, podría acreditar hasta ese millón contra su ISR. No se trata de entregar dinero ni de una condonación.

Las inversiones podrían destinarse a maquinaria, automatización, digitalización, software, ciberseguridad, ahorro de agua y energía, capacitación, innovación y mejores condiciones para los trabajadores, entre otros rubros.

“Hoy el pequeño empresario paga impuestos, nómina, seguridad social, renta, luz y proveedores; pero cuando quiere crecer, muchas veces está solo. Queremos cambiar esa lógica: que cumplir también tenga recompensa”, señaló Torres Cofiño.

La propuesta incluye candados: el SAT verificará el cumplimiento y las inversiones; si existe un uso indebido, deberá pagarse el ISR correspondiente con actualización y accesorios. Además, el estímulo sólo podrá utilizarse una vez por cada periodo de siete ejercicios fiscales consecutivos.

“México necesita dejar de ver al pequeño empresario solamente como alguien a quien cobrarle. Quien cumple, invierte y genera empleos merece oportunidades para crecer. Esa es la apuesta: convertir cumplimiento fiscal en inversión, productividad y empleos”, concluyó el diputado federal panista. (El Heraldo de Saltillo)