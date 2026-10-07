Promulga Sheinbaum veto a doble nacionalidad

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó durante la mañanera la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la presidencia, una gubernatura o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, informó que la modificación entrará en vigor en 2028 y será publicada esta tarde en el Diario Oficial de la Federación.

La consejera detalló que la disposición será aplicable a quienes pretendan registrarse como candidatos a la presidencia de la República, gubernaturas o la jefatura de Gobierno capitalina y cuenten con doble nacionalidad.

“Establece como requisito necesario para toda persona que quiera registrarse como candidato, candidata para ser Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, tendrá necesariamente, previo al registro del INE, de contar con doble nacionalidad, renunciar a ella”, señaló.

Alcalde explicó que posteriormente deberán emitirse disposiciones reglamentarias para precisar el procedimiento y las autoridades ante las cuales deberá realizarse la renuncia.

El trámite, indicó, no se limitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que también deberá efectuarse ante las autoridades del país cuya nacionalidad se pretenda abandonar.

La funcionaria recordó que la reforma fue aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y posteriormente recibió el aval de 22 legislaturas locales.

Recordó que el martes la Cámara de Diputados y el Senado realizaron la declaratoria correspondiente, con lo que se completó el procedimiento previo a la firma presidencial y su publicación en el Diario Oficial. (AGENCIA REFORMA)