Con obra de teatro, invitan a vivir las leyendas de Saltillo a través de los sentidos

«Penumbras de Saltillo» ofrecerá una experiencia de teatro sensorial a ciegas, en la que los asistentes conocerán historias y leyendas mediante sonidos, aromas, sabores y narraciones

Una experiencia teatral diferente, en la que el público deberá cerrar los ojos para dejar que sus demás sentidos reconstruyan algunas historias y leyendas de Saltillo y otras latitudes, será presentada el próximo sábado 10 de octubre de este 2026 con «Penumbras de Saltillo», una propuesta dirigida a adolescentes y adultos.

Efrén Estrada, director de Calaverita de Azúcar Teatro, explicó que se trata de teatro sensorial a ciegas, una propuesta que han desarrollado desde hace casi nueve años. «Te cubrimos los ojos y a través de los demás sentidos te contamos las historias. Contamos las historias a través de olores, sabores, cada historia tiene una degustación, ya sea una bebida o algo de comer», explicó. Entre los relatos que forman parte del montaje se encuentran «El Tlacuache que Robó el Fuego», «La Llorona», «Francisca y la muerte», «El Jugador», «Corazón delator» y «La joven de la carretera».

La función tendrá cupo limitado y se realizará a las 8:30 de la noche en Coballto Coffee and People, ubicado en Obregón 729, Zona Centro de Saltillo, antes de llegar a Múzquiz. La cooperación será de 200 pesos e incluye la obra y degustación. Las reservaciones pueden realizarse mediante WhatsApp al 844 277 9829.

Señaló que la imaginación del público tiene un papel fundamental durante la experiencia, pues las voces se desplazan alrededor de los asistentes para crear una narrativa envolvente. «Es una especie de radionovela pero envolvente porque las voces se mueven alrededor de los comensales», comentó.

La propuesta busca que los asistentes conozcan narraciones populares desde una perspectiva distinta, en la que los sonidos, aromas, sabores y voces sustituyen a la vista para permitir que cada espectador construya las escenas mediante su propia imaginación. (OMAR SOTO)