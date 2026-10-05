UTC ampliará educación en línea para mantener crecimiento de matrícula

El crecimiento sostenido de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) ha llevado a la institución al límite de su capacidad física, por lo que se fortalecerá la modalidad mixta y la educación en línea como una alternativa para continuar ampliando las oportunidades de formación profesional.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, explicó que actualmente la universidad cuenta con 4 mil 50 estudiantes, cifra que representa un incremento considerable respecto a los aproximadamente 2 mil 700 alumnos que tenía la institución cuando asumió la rectoría.

“Nosotros ya estamos topados en este momento; estamos adecuando laboratorios, pero llega el momento en que tendremos que apostarle, como lo dije al inicio, a la modalidad mixta, que es educación en línea”, señaló.

Actualmente, cerca de 40 estudiantes cursan sus estudios mediante este esquema. Guadarrama Cortez reconoció que esta primera etapa ha permitido evaluar su funcionamiento y consideró que, conforme exista mayor aceptación entre la población, podrá convertirse en una opción importante para quienes buscan continuar su preparación profesional.

Para el próximo año, la UTC contempla la posibilidad de incrementar de manera considerable la matrícula dentro de esta modalidad, con una proyección preliminar de entre 140 y 150 estudiantes, aunque el rector aclaró que el crecimiento dependerá de la respuesta que se registre a partir del próximo periodo de ingreso.

“Está dándose una transformación en las instituciones educativas que no podemos cerrar los ojos; la gente ya debe estar preparada para recibir la educación superior en modalidad mixta, en línea”, expresó Guadarrama Cortez.

La estrategia permitirá que la UTC mantenga el crecimiento de su matrícula sin comprometer la atención académica, especialmente ante la falta de nuevos espacios físicos. El objetivo, indicó el rector, será combinar la expansión de la oferta educativa con nuevas alternativas de enseñanza que permitan atender la demanda de formación profesional en la Región Sureste de Coahuila. (EDUARDO SERNA)