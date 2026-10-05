Es turismo de Coahuila una palanca de desarrollo que hay que potenciar: Manolo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró este lunes que los grandes atractivos turísticos que posee el estado de Coahuila representa una «palanca de desarrollo» que hay que potenciar, por lo que en 2027 su gobierno dará un especial impulso a ese sector, lo que dijo, permitirá la atracción de derrama económica y empleo.

Indicó que en las últimas semanas, el tema del Rodeo Saltillo ha llamado mucho la atención y ha significado ha sido un «boom» impresionante a nivel nacional e internacional, al igual que la belleza y la riqueza de los Pueblos Mágicos que hay en la entidad.

«Estamos metiéndole al turismo, a raíz de la seguridad, porque también es una gran palanca de desarrollo que queremos potencializar. Ha llamado muchísimo la atención el tema de Cuatrociénegas, de Parras, de Múzquiz, de Arteaga, de Viesca, el turismo religioso de Torreón, pero en sí la belleza natural con la que han impactado los pueblos mágicos ha sorprendido a nuestro país», señaló.

«Entonces, como parte de nuestros esfuerzos como gobierno estatal, lo que sigue para 2027 es potencializar mucho el turismo que tenemos en nuestro estado, porque eso también le da un gran desarrollo a diferentes regiones de nuestro estado y eso significa derrama económica y empleo», agregó Manolo Jiménez. (ÁNGEL AGUILAR)