Advierte Taddei a consejeros del INE: ‘No me voy’

Ciudad de México.- Ante consejeros electorales, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo este sábado «no me voy».

En medio de los cuestionamientos por su abierta cercanía con el proveedor José Alfredo Hernández, la consejera presidenta rechazó dejar el cargo.

De acuerdo con fuentes del INE que atestiguaron la reunión, que fue virtual, Taddei dijo que no se irá y que se trata de un ataque político.

E incluso, les argumentó que no está preocupada y que sólo está esperando que las cosas se «enfríen».

Otra fuente más comentó que la presidenta del INE negó tener un problema de conflicto de interés, pese a las evidencias documentadas la última semana.

REFORMA publicó esta semana imágenes de comidas y reuniones de la presidenta del INE con el proveedor Hernández Casillas.

Anoche se difundió además un video la noche de este viernes donde se aprecia a su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei con el proveedor en París. «París a tus pies, chamaquito», le dijo Hernández Casillas al hijo de la presidenta Taddei.

Entre jueves y viernes, la presidenta del INE sostuvo en entrevistas de radio que ella no ha firmado ningún documento que la vincule a las empresas proveedoras Corporativo Zeg, Cajas Graf y Tol Producciones, del empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Dicho proveedor y funcionarios del INE y de los Oples con los que ha firmado convenios por 514 millones de pesos son investigados por la UIF y el INE.

Los consejeros estuvieron reunidos desde las 9:30 horas para definir a los 24 consejeros de 16 OPLES que están pendientes de nombrar. (AGENCIA REFORMA)