Llega torneo Calle por Cancha a etapas finales; trabaja Comisaría en la prevención

Este jueves se desarrollaron en el sector sur de Saltillo los encuentros deportivos del torneo Calle por Cancha, una iniciativa de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfocada en la prevención con jóvenes.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, informó que en el torneo participan 40 agrupaciones juveniles populares integradas por jóvenes de todos los sectores de la ciudad, ya que la indicación del alcalde Javier Díaz González es trabajar por la seguridad de manera integral.

“Este torneo está enfocado a disminuir las tensiones entre los jóvenes que integran las agrupaciones juveniles populares, evitar conflictos, riñas, generar lazos de convivencia entre ellos y generar lazos de confianza con la autoridad”, señaló Garza Félix.

Durante esta etapa, desarrollada en el parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, el comisionado destacó la presencia del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y del secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, quienes acudieron y convivieron con los jóvenes.

La coordinación entre autoridades y la comunidad, señaló el comisionado, es la base para que Saltillo siga como la capital más segura del país.

En el encuentro deportivo, al que también acudieron niñas, niños, madres y padres de familia, participaron jóvenes de las colonias Hacienda Narro, 23 de Noviembre, Álamo, Teresitas, Hidalgo, 26 de Marzo, Lucio Blanco y Flores Magón.

Garza Félix informó que con el programa Calle por Cancha ya se realizaron torneos en los sectores poniente, oriente y ahora sur de Saltillo, y que la próxima semana se trabajará en un torneo en la zona centro, para llevar a cabo la gran final la semana siguiente.

En cada uno de los torneos, los jóvenes obtienen premios y en la gran final se les dotará de uniformes deportivos. (El Heraldo de Saltillo)