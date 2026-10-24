Concluyen su Servicio Militar Nacional jóvenes de Saltillo Clase 2007

Este sábado en instalaciones del 69 Batallón de Infantería se llevó a cabo la ceremonia de culminación del segundo escalafón 2026 del personal del Servicio Militar Nacional Clase 2007, anticipados y remisos, en la que jóvenes saltillenses recibieron de autoridades de la SEDENA las constancias que acreditan su participación a lo largo de 13 sábados en las diferentes materias del programa de adiestramiento militar, además de recibir también formación en valores y capacitación en el Plan DN IIIE.

El evento fue encabezado por el General de Brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, junto con el subsecretario de Gobierno de Coahuila Felipe de Jesús Flores de la Peña, quien acudió con la representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, además del secretario de Seguridad Pública.

También se contó con la presencia de Hugo Gutiérrez Rodríguez, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix y el delegado en la Región Sureste de la Fiscalía General de Coahuila, Julio César Loera, Claudio Francisco Oyervides Esqueda, director de la Junta Municipal de Reclutamiento e Iván López Iturbide, director de la Heroica Escuela de Emergencia, entre otros invitados especiales.

Cabe mencionar que esta ceremonia se realizó también de forma simultánea en los otros centros de adiestramiento existentes en Coahuila, como son el 33 Batallón de Infantería de Torreón, y el 105 de la ciudad de Monclova.

Se informó que, a lo largo de su servicio, estos conscriptos, entre los que destacó un grupo de 15 mujeres, recibieron formación sobre Sanidad Militar, Legislación Militar, adiestramiento táctico, conocimiento del armamento bélico y prácticas de tiro.

“Como mujer, integrarme a esta formación representó romper estereotipos, vencer miedos y demostrarme a mí misma y a la sociedad que las mujeres mexicanas poseemos la misma fuerza, la misma determinación, el mismo temple y el mismo amor a la patria que los hombres. En este patio de honor, no hubo distinciones, el sol quemó por igual, el cansancio se sintió con la misma intensidad y el rigor militar nos exigió a todos al máximo”, señaló al hacer uso de la palabra en el evento la joven Natalia Sherlyn García Toledo.

“En estas instalaciones, no solo aprendimos a marchar al mismo paso, a armar y disparar el armamento con seguridad o a reaccionar ante una emergencia con el Plan DN III E, lo más importante es que aprendimos a superar nuestros propios límites…en medio del esfuerzo descubrimos algo invaluable: el verdadero significado de la fraternidad. Aprendimos que, si uno tropezaba, la compañía no avanzaba hasta levantarlo, que el agua se comparte y que la fuerza del de al lado se convierte en la tuya cuando las fuerzas empiezan a fallar”, señaló por su parte el joven Édgar Arturo Hernández.

De igual manera, el General de Brigada Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar dijo en su discurso a estos jóvenes que su paso por el 69 Batallón de Infantería concluye en esta etapa, pero que, sin embargo, la responsabilidad con la patria dura toda la vida.

“Hoy reciben la satisfacción del deber cumplido tras haber acreditado con suficiencia cada una de sus materias, lleven a sus escuelas, a sus centros de trabajo y a sus comunidades los valores aquí reforzados y la certeza de que están preparados para servir a México. Hoy demuestran que con voluntad y con disciplina ninguna prueba es insuperable”, señaló el alto mando castrense. (ÁNGEL AGUILAR)