Falta de recursos que enfrenta el país es por obras faraónicas de la 4T; asegura Carolina Viggiano

Proyectos impulsados por López Obrador son una fuerte carga para el erario público; señala

La senadora priísta Carolina Viggiano Austria aseguró que las obras faraónicas realizadas durante los gobiernos de la llamada 4T representan una carga para el país por el alto costo que representó la puesta en marcha de las mismas, así como su actual sostenimiento e indicó que la enorme inversión destinada a dichos proyectos es una de las causas principales de la falta de recursos que enfrenta el Gobierno Federal.

La legisladora calificó como irresponsable el manejo de las finanzas públicas en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López, al destinar grandes montos a ese tipo de obras que dijo, terminaron costando el triple, además de cuestionar también la falta de transparencia en la que incurrió el Gobierno Federal, toda vez que nunca se informó de manera clara a los mexicanos sobre la manera en que se utilizaron dichos montos, bajo el argumento de que se trataba de proyectos “de seguridad nacional”.

“Yo creo que así como no se puede ocultar que alguien tenga dinero tampoco se puede ocultar cuando no hay dinero y me parece que el país está hoy en una situación muy lamentable porque desafortunadamente las finanzas públicas no fueron utilizadas con responsabilidad”, dijo la senadora.

“El gobierno de López Obrador utilizó el recurso en proyectos que hoy son una carga para el erario público y hay varios ejemplos como el Tren Maya e incluso el Interoceánico que han tenido ambos muchas fallas, por supuesto la refinería Dos Bocas que la verdad es que todos esos proyectos terminaron costando el triple y no conocemos ni siquiera cómo se usó el dinero porque decidieron que era de interés o de seguridad nacional y que debían reservarlos”, agregó.

Mencionó que la crisis del IMSS es una consecuencia de la falta de dinero que padece el Gobierno de México, y lo más grave, es que se utilizaron además recursos de ese instituto para financiar planes pensionarios.

“Estamos frente a un problema y hoy el IMSS lo resiente. También hemos escuchado que ocuparon el dinero del IMSS para lo que ellos nombraron como un plan de bienestar para las pensiones, entonces realmente no existe el dinero y además están ocupando un dinero que ni siquiera es del gobierno, es de los patrones, es de los derechohabientes y hay un problema ahí”.

También aseguró que la cancelación de la Modalidad 40 no era competencia del Consejo Técnico del IMSS, toda vez que ese tipo de asuntos forman parte de la tarea legislativa y es en el seno del Congreso de la Unión donde se deben llevar a cabo ese tipo de reformas.

“No es un decreto administrativo por el que se tiene que eliminar. Tampoco me explico por qué lo hacen de esta manera, este es el tercer decretazo que sacan para eliminar leyes, lo cual es inexplicable porque ellos tienen la mayoría. Si bien es cierto es una mayoría espuria, es una mayoría falsa pero a fin de cuentas es una mayoría con la que han sacado todo, no deberían de utilizar estos mecanismos para modificar leyes, hacer el trabajo del Legislativo en Hacienda o en este caso en el IMSS”, puntualizó Carolina Viggiano. (ÁNGEL AGUILAR)