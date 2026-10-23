Repara Javier Díaz pavimento en avenida Presidente Cárdenas

Refuerza el Gobierno de Saltillo la seguridad vial con trabajos en la colonia Los Ramones

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias, el alcalde Javier Díaz González mantiene los trabajos de rehabilitación de pavimento deteriorado en los distintos sectores de Saltillo.

Este viernes, cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajaron intensamente en la rehabilitación de diversos tramos de carpeta asfáltica sobre la avenida Presidente Cárdenas, entre las calles Miguel Hidalgo y Prolongación Francisco de Urdiñola.

Asimismo, personal municipal, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, extendió estos trabajos de rehabilitación a vialidades de la colonia Los Ramones, además de la calle Fermín Espinoza Armillita, que comunica con el fraccionamiento Residencial Plazas, entre otros puntos de la capital de Coahuila.

Javier Díaz recordó que el objetivo es ofrecer una movilidad más eficiente para quienes diariamente transitan por los diferentes sectores de la ciudad.

De manera paralela, el Gobierno Municipal refuerza las acciones de reforestación en las principales vialidades de Saltillo con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante la plantación de árboles de la especie encino siempre verde sobre el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Los Pastores.

Asimismo, como parte de las acciones preventivas para incrementar la seguridad vial, se realizaron trabajos de desazolve en la rejilla pluvial ubicada en la vialidad lateral de Paseo de la Reforma, a un costado del distribuidor vial El Sarape. (El Heraldo de Saltillo)