Destinará Club Rotario de Ramos Arizpe ganancias de venta de paella a personas con cáncer

Los recursos obtenidos durante la más reciente venta de paella organizada por el Club Rotario de Ramos Arizpe serán destinados a fortalecer las acciones de apoyo dirigidas a personas que enfrentan el cáncer, así como a contribuir con las necesidades de familias que atraviesan dificultades económicas relacionadas con esta enfermedad, informó el presidente de la organización, Alejandro Vázquez.

El representante del organismo destacó la respuesta de la ciudadanía, cuya participación permitió alcanzar la comercialización de 450 recipientes de dos litros de paella, con una preparación de alimentos suficiente para atender a más de mil 200 personas, consolidando así una actividad de recaudación con fines altruistas.

Alejandro Vázquez señaló que el propósito principal de esta iniciativa va más allá de la venta de alimentos, pues busca convertir la colaboración de la comunidad en una oportunidad para respaldar a quienes enfrentan situaciones complicadas a consecuencia de un diagnóstico de cáncer.

“Lo más importante de esta actividad es que todo el esfuerzo realizado tendrá un destino muy especial, que es ayudar a personas que están enfrentando el cáncer. Sabemos que esta enfermedad representa una situación difícil para muchas familias y queremos que, a través del Club Rotario, puedan encontrar una mano amiga y el respaldo de nuestra comunidad”, expresó.

En la organización de esta jornada participaron integrantes y colaboradores del organismo, entre ellos don Tomás Gutiérrez, César Martínez, Roberto Peredo, Nirberto Aguiñaga, Ernesto García, Pedro Canela y Tomás Gutiérrez Merino, quienes contribuyeron a la preparación, coordinación y desarrollo de la actividad, sumando esfuerzos para alcanzar los objetivos de recaudación establecidos.

El presidente del Club Rotario reconoció que la respuesta obtenida permitirá dar continuidad a las iniciativas de asistencia social que promueve la agrupación, particularmente aquellas enfocadas en sectores vulnerables, al tiempo que agradeció la confianza de quienes adquirieron los alimentos y participaron en esta convocatoria solidaria.

“Estamos muy agradecidos con todas las personas que compraron su paella y con quienes hicieron posible esta jornada. Cada participación representa una aportación importante para continuar con nuestra labor. Cuando la sociedad se une por una buena causa, podemos llevar apoyo y esperanza a quienes más lo necesitan”, manifestó Vázquez. (EDUARDO SERNA)