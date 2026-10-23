En 2027 vamos a ganar: Carlos Robles

Encabeza el presidente del PRI Coahuila los Consejos Políticos en Jiménez y Acuña

Jiménez y Acuña, Coahuila.– El PRI Coahuila tiene la mira puesta en las elecciones de 2027, con el objetivo de ganar los 38 municipios y las ocho diputaciones locales, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau.

Durante los Consejos Políticos Municipales celebrados en Jiménez y Acuña, el dirigente estatal destacó que los resultados obtenidos en la elección de 2026 demostraron la fuerza, unidad y capacidad de organización del priismo coahuilense.

“Que quede bien claro: la elección de 2026 dejó de manifiesto la fuerza de nuestro partido, pero no era nuestra última parada ni nuestro punto de llegada. Fue simplemente una escala más. Nuestro objetivo está puesto en 2027”, afirmó.

Robles Loustaunau recordó que el PRI ganó los 16 distritos locales en la elección de 2026 y señaló que, para el próximo proceso electoral, el partido se propone alcanzar una victoria en los 38 municipios y obtener las ocho diputaciones locales.

“Así como ganamos 16 de 16 en 2026, en 2027 nos proponemos ganar 38 de 38 municipios y las ocho diputaciones locales”, expresó.

El presidente del PRI Coahuila reconoció el trabajo realizado por la militancia, las estructuras territoriales, los sectores y las organizaciones del partido, así como por jóvenes, mujeres y todos aquellos que participaron en la campaña, tocaron puertas, recorrieron calles y defendieron las casillas.

“Lo ganó nuestra militancia; nuestras líderes territoriales; nuestros sectores y organizaciones; nuestros jóvenes y nuestras mujeres; quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron las casillas”, señaló.

Añadió que el triunfo también fue posible gracias al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como el primer priista del estado y como uno de los mejores gobernadores del país.

“Ganamos también porque Coahuila tiene al frente a nuestro primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, el mejor gobernador de México”, afirmó.

“Con Manolo Jiménez al frente y con una militancia como la nuestra, lo decimos con orgullo: ¡somos el mejor PRI de México!”, agregó.

En el municipio de Jiménez participó en el acto la primera priista, Claudia Maribel González Espinoza. En ambos eventos estuvieron presentes el diputado electo por el Distrito 01, Javier Navarro Galindo, y el secretario de Operación Política, Diego Rodríguez.

También acudieron integrantes del Comité Directivo Estatal, entre ellos Adrián Herrera e Inocencio Aguirre; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Jesús Sáenz, y el delegado político, José Luis Moreno.

A los encuentros asistieron líderes de sectores y organizaciones, exalcaldes, expresidentes del partido, representantes de la estructura territorial y militantes de ambos municipios, quienes participaron de manera activa en las reuniones.

Vamos a defender Coahuila: Diego Rodríguez

Durante su participación, el secretario de Operación Política, Diego Rodríguez, destacó la unidad del partido y el trabajo que realiza la militancia en territorio.

“Nuestro partido está unido por instituciones, porque el PRI es el pueblo hecho partido”, afirmó.

“Aquí en Acuña hay un equipo fuerte, hay un equipo cercano a la gente; quiero reconocer el trabajo que se hace en el territorio, el esfuerzo de quienes recorren las colonias y mantienen el contacto con la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, afirmó que el PRI continuará trabajando para que la ciudadanía se sienta representada y para fortalecer la presencia del partido en el municipio.

Finalmente, llamó a la militancia a prepararse para el proceso electoral de 2027.

“¿Estamos listos para el 2027? ¿Estamos listos para mandar un mensaje fuerte a nuestro país? Con unidad y compromiso, vamos a defender el futuro de nuestra gente”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)