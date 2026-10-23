Ofrece UA de C cursos gratuitos de Ajedrez y Excel en el Centro Polivalente “Francisco Villa”

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y el Centro Polivalente “Francisco Villa”, ofrece a la comunidad universitaria y al público en general los cursos gratuitos de Ajedrez y Excel, los cuales serán impartidos por estudiantes de la Facultad de Sistemas.

Las actividades están dirigidas a personas de 14 años en adelante y buscan acercar nuevos conocimientos a la comunidad mediante espacios de formación accesibles, en donde los participantes desarrollen habilidades útiles para su vida cotidiana, estudios y futuro profesional.

El curso de Ajedrez se impartirá los jueves de 13:30 a 15:30 horas, durante las sesiones, los participantes aprenderán las reglas y los movimientos de las piezas, estrategias y tácticas básicas, así como el análisis de partidas, como actividad que favorece el pensamiento lógico, la concentración y la toma de decisiones.

El curso de Excel será los sábados de 10:00 a 12:00 horas, con contenidos que incluyen una introducción al programa, el uso de fórmulas y funciones básicas, la organización y el análisis de datos, así como la elaboración de gráficos y reportes; también se abordarán herramientas y recursos prácticos para aprovechar las funciones de esta aplicación en las actividades diarias.

Ambos cursos son gratuitos y se desarrollan en las instalaciones del Centro Comunitario Polivalente Francisco Villa, ubicado en la calle Leobardo Aguilar #1142 esquina con calle Principal, en la colonia Francisco Villa al Poniente de Saltillo.

Para conocer más detalles e inscribirse en alguno de los cursos, los interesados pueden comunicarse al Centro Comunitario Polivalente “Francisco Villa” a los teléfonos (844) 781 41 06 y (844) 436 52 22. (El Heraldo de Saltillo)