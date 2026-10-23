Coahuila digital: qué servicios públicos ya se pagan en línea

Pagar en línea un servicio público es liquidar una contribución, un derecho o un trámite sin pasar por la ventanilla, con una referencia o una clave y un medio de pago electrónico. Cuando funciona, el comprobante llega al instante y la fila desaparece. Cuando no, queda un pendiente más en la lista. Esta nota ordena lo que hoy se puede hacer desde casa en Coahuila, con un criterio simple: qué ofrece cada nivel de gobierno y qué necesitas tener a la mano antes de empezar.

Primer criterio: quién cobra

Conviene tener claro qué autoridad emite el cobro, porque de ahí depende el portal. En Coahuila conviven tres planos: el municipal, el estatal y el federal. Un error frecuente es buscar el predial en el sitio del gobierno estatal o la tenencia en el del municipio. Los dos existen, pero cada uno atiende lo suyo.

Municipio: el predial de Saltillo

Según el Municipio de Saltillo, el predial puede consultarse y pagarse por cuatro vías: el sitio oficial del Ayuntamiento, el portal de trámites Saltillo Fácil, un visor cartográfico interactivo y un chatbot municipal de mensajería. En los dos primeros basta la clave catastral; el portal de trámites permite buscar también por dirección.

Esa clave aparece en el recibo anterior del predial. Si no lo tienes, la consulta por dirección ahorra la búsqueda. En el visor, el pago se activa desde el menú de capas.

En los primeros dos meses de 2026, según el propio Municipio, alrededor de una cuarta parte de las operaciones del predial se hizo de forma remota. El dato habla de una costumbre que ya no es marginal, aunque la mayoría todavía paga en cajas.

Estado: tenencia, control vehicular y licencias

Según el portal del Gobierno de Coahuila, la tenencia, el control vehicular y las licencias pueden gestionarse en línea. La mayor parte de los trámites estatales se concentra en el Registro Estatal de Trámites y Servicios, conocido como RETYS, en tramitescoahuila.gob.mx. Ahí aparecen los requisitos de cada gestión antes de iniciarla, lo que evita viajes en balde.

Entre los servicios más consultados en ese portal están la licencia de conducir, las actas de nacimiento, las cartas de no antecedentes penales y las altas y bajas vehiculares. Dos de ellos, la constancia de no inhabilitación y la carta de antecedentes, admiten firma electrónica.

Para el cobro vehicular, el sistema pide los datos del auto, como las placas, y los del propietario. Después se paga con tarjeta o se genera una línea de captura para liquidar en una institución bancaria o en un establecimiento autorizado.

Federal: el SAT y el IMSS

Las contribuciones federales corren por un carril aparte. El SAT concentra declaraciones y pagos de impuestos en su portal, con la e.firma o la contraseña como llave de acceso. El IMSS ofrece en línea parte de sus gestiones para patrones y asegurados. Ninguno de los dos depende del gobierno estatal ni del municipal, y cada uno tiene sus propios requisitos de acceso.

Segundo criterio: cómo pagas

Una vez ubicado el portal, queda decidir el medio. Los esquemas más comunes son tres: pago directo con tarjeta en el portal, línea de captura para pagar en una sucursal o comercio autorizado, y transferencia con referencia. Para quien descubre que existen plataformas de cobro distintas a las bancarias, servicios pagables con Mercado Pago ayuda a entender qué tipos de pagos admiten ese tipo de plataformas y cuáles siguen exigiendo la vía oficial.

La regla práctica: si el portal oficial muestra una opción de pago, esa es la vía segura. Los pagos que se hacen por otro canal solo valen si la dependencia lo reconoce expresamente, y el comprobante debe conservarse.

Tercer criterio: qué pasa si algo sale mal

Tres puntos débiles se repiten en el pago en línea. El primero es una referencia mal capturada, que manda el dinero a otro concepto. El segundo es pagar por un enlace que parece oficial y no lo es. El tercero es no guardar el comprobante.

Verifica que la dirección del portal termine en gob.mx.

Revisa el monto y el concepto antes de confirmar.

Descarga el comprobante y guarda una copia.

Si el cargo no se refleja en el sistema, acude a la dependencia con el comprobante, el mismo día si es posible.

El tiempo también cuenta

Pagar en línea ahorra traslados, pero quien administra un negocio sabe que el tiempo de gestión se acumula: el predial del local, la licencia, la declaración, las cuotas. Concentrar esos trámites en una hora fija de la semana es una forma sencilla de que no se vuelvan urgentes. Sobre esa organización, gestionar el tiempo como dueño ofrece una lectura complementaria dirigida a quienes llevan la operación de un negocio pequeño.

Hacia dónde va

Hacia adelante, la tendencia es que más trámites tengan versión digital completa, desde la consulta hasta el comprobante, y que los portales se unifiquen en ventanillas únicas como RETYS. Persisten pendientes: no todos los servicios se pueden pagar en línea, y quien no tiene acceso a internet o a un medio de pago electrónico sigue dependiendo de la caja. Mientras esa brecha exista, la ventanilla física seguirá siendo parte del sistema, con la diferencia de que cada vez se usará más para casos particulares y menos para el pago de rutina.