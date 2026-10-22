Renueva Ramos Arizpe espacios para una mejor rehabilitación

Con el respaldo del Gobierno del Estado y la colaboración de Corporativo OXXO, el DIF Municipal fortalece sus instalaciones y servicios de atención a personas con discapacidad

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en coordinación con el DIF Coahuila, se inauguró la renovación de espacios en la Unidad Básica de Rehabilitación de Ramos Arizpe, que ahora dará un mejor servicio a las y los habitantes del municipio.

En representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, asistió Ivonne Espinosa Torres, directora de Programas Sociales, junto con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, encabezaron la presentación de estos espacios renovados con el propósito de mejorar la atención a personas con discapacidad y pacientes que requieren terapias especializadas.

Durante el evento, realizado en las instalaciones del DIF Municipal, también se formalizó la entrega de apoyos por parte de Corporativo OXXO, como parte de la colaboración entre autoridades y sector empresarial para fortalecer los servicios de asistencia social.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas acciones permiten ofrecer mejores condiciones de atención a las familias, particularmente a quienes requieren tratamientos constantes para recuperar o desarrollar sus capacidades físicas.

“Queremos que las personas que necesitan una terapia encuentren aquí un espacio digno, con el equipo necesario y personal preparado para atenderlas. Sabemos lo importante que es para una familia recibir este apoyo y por eso seguimos trabajando para mejorar los servicios y llegar a más personas”, expresó.

Entre los trabajos realizados se encuentran la rehabilitación de consultorios, baños, instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la creación de una nueva sala de terapias, recepción y área de espera. Además, se incorporaron equipos de electroestimulación, camillas, bicicletas de ejercicio, pesas, ligas terapéuticas y otros materiales que permiten ampliar las opciones de rehabilitación.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que la renovación de estos espacios responde a la necesidad de brindar una atención más cómoda, accesible y funcional, tanto para los pacientes como para sus familias y el personal especializado.

Como parte de esta jornada, Corporativo OXXO realizó la donación de 23 sillas de ruedas, además de pintura y materiales destinados al mejoramiento de instalaciones, fortaleciendo la colaboración que mantiene con el DIF Municipal en beneficio de los sectores que más lo necesitan.

Durante el evento también se compartieron testimonios de familias beneficiarias, quienes dieron a conocer los avances logrados mediante las terapias y el acompañamiento que reciben en la unidad.

Más de 45 mil atenciones y servicios desde 2025

De enero de 2025 a octubre de 2026, la Unidad Básica de Rehabilitación del DIF Ramos Arizpe ha brindado más de 45 mil atenciones y servicios a habitantes de la zona urbana y comunidades rurales, principalmente en rehabilitación física, terapia de lenguaje, psicopedagogía, estimulación temprana y atención a personas con discapacidad visual.

En ese mismo periodo, el DIF Municipal ha beneficiado a 270 personas mediante la entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos, además de facilitar equipo de apoyo a familias que lo requieren.

También estuvieron presentes representantes de Corporativo OXXO, entre ellos José Benjamín Rodríguez García, Cristal Itzel Sabais Rivera y Jesús Alejandro García Yáñez. (El Heraldo de Saltillo)