Alistan operativos de seguridad por Halloween y Día de Muertos en Ramos Arizpe

Con motivo de las celebraciones de Halloween y el Día de Muertos, autoridades municipales preparan un despliegue especial de vigilancia, prevención de accidentes y control vehicular en distintos sectores de Ramos Arizpe, principalmente en los cementerios y espacios públicos donde se espera una importante concentración de familias durante los próximos días.

Como parte de los preparativos, personal de Servicios Primarios comenzó las labores de mantenimiento en los panteones San Nicolás y San Ignacio, donde se realizan acciones de limpieza y acondicionamiento para recibir a quienes acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos. Ambos cementerios permanecerán abiertos al público de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, con la finalidad de facilitar el ingreso de visitantes.

“Tenemos operativos, incluso yo me adelantaría también al tema de la limpieza y el remozamiento en estos espacios, tanto en el panteón San Nicolás como en San Ignacio, ya han empezado a trabajar cuadrillas para que todos los visitantes puedan tener un mejor espacio”, expresó Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento en Ramos Arizpe.

Asimismo, elementos de Protección Civil efectuarán recorridos de inspección para identificar y delimitar áreas que pudieran representar algún peligro para los asistentes. Estas acciones también contemplan la supervisión de vendedores ambulantes instalados en las inmediaciones de los camposantos, particularmente aquellos que utilizan cilindros de gas para preparar alimentos, a fin de verificar las condiciones de seguridad.

Por otra parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reforzará la presencia de agentes en sectores de alta afluencia durante Halloween, entre ellos la plaza del Ixtlero y la Alameda, sitios donde tradicionalmente se reúnen automovilistas, motociclistas y familias que participan en recorridos para entregar dulces y mostrar vehículos adornados con motivos alusivos a la celebración.

“Esto nos obliga a tener distintos operativos de seguridad por toda la ciudad, brindando la atención tanto a las personas que participan de esta demostración o de estas actividades como a todos aquellos niños que acudan a disfrutarlo”, señaló González Farías.

Finalmente, el funcionario invitó a los automovilistas a respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de los agentes de tránsito, mientras que a los padres de familia se les recomendó mantener bajo supervisión a los menores durante las actividades nocturnas. (EDUARDO SERNA).