Mantiene Ramos Arizpe trabajos de limpieza en colonias y espacios públicos

Cuadrillas municipales realizan labores de retiro de basura, limpieza de vialidades y atención de espacios comunitarios en distintos sectores de la ciudad.

Ramos Arizpe.- Como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad limpia y ordenada, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, mantiene diariamente cuadrillas de trabajo en colonias, calles y espacios públicos, mediante labores de limpieza, recolección de desechos y atención de áreas que requieren mantenimiento.

Estas actividades se realizan a través de la Dirección de Servicios Primarios, como parte de una estrategia de atención continua que permite mejorar las condiciones del entorno urbano y atender las necesidades de los distintos sectores de la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la limpieza de la ciudad es una responsabilidad permanente de la administración municipal, por lo que se trabaja de manera coordinada para mantener en mejores condiciones los espacios que utilizan diariamente las familias.

“Queremos que Ramos Arizpe sea una ciudad limpia, ordenada y agradable para vivir. Por eso tenemos equipos trabajando todos los días en las colonias, retirando basura, limpiando calles y atendiendo espacios públicos. Es un trabajo que no se detiene y que vamos a seguir reforzando en toda la ciudad”, expresó.

Entre las intervenciones recientes se encuentran trabajos en los sectores de Blanca Estela, Santa Fe, Real del Valle, La Esmeralda y Villa Sol, donde personal municipal ha desarrollado distintas actividades de limpieza y atención de espacios urbanos.

En la colonia Blanca Estela se realizaron labores de limpieza y retiro de desechos, además del monitoreo de puntos de acumulación de basura. De igual manera, en diversos Centros Comunitarios, se llevaron a cabo trabajos de recolección y carga de residuos.

Estas actividades se complementan con recorridos por calles y sectores habitacionales, donde las cuadrillas atienden la presencia de basura, maleza y otros materiales que afectan la imagen urbana o las condiciones de los espacios de uso común.

El director de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, mantiene la coordinación de los equipos operativos encargados de desarrollar estas labores, con recorridos y acciones de mantenimiento en diferentes puntos del municipio.

El Gobierno Municipal reiteró que estas intervenciones no corresponden únicamente a jornadas extraordinarias, sino a un trabajo cotidiano que se desarrolla a lo largo y ancho de Ramos Arizpe, con el propósito de conservar espacios públicos en mejores condiciones y contribuir al bienestar de las familias.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el cuidado de su entorno, evitar arrojar basura en calles y terrenos baldíos, y mantener limpios los espacios que son utilizados por toda la comunidad.(El Heraldo de Saltillo)