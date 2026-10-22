Lleva “Imaginarios de México” el arte y las tradiciones mexicanas a Parque Centro en Saltillo

La exposición reúne 13 piezas elaboradas con la técnica de cartonería por artistas emergentes y con trayectoria, con el propósito de acercar el arte a nuevos públicos y preservar las tradiciones mexicanas

Para acercar el arte a nuevos públicos y preservar las tradiciones mexicanas a través de expresiones contemporáneas, la exposición “Imaginarios de México” fue inaugurada la noche de este miércoles en Parque Centro, en Saltillo, donde reúne 13 piezas elaboradas mediante la técnica de cartonería.

La muestra es coordinada por Rosy Ayala, de Punto Arte Estudio Galería y Rocío Ayala Arte, quien impulsó la participación de alumnos de su estudio y otros artistas plásticos de Saltillo, tanto emergentes como con trayectoria, en una propuesta que busca llevar las expresiones artísticas a espacios de convivencia cotidiana.

Estamos súper contentos por esta nueva propuesta que traemos aquí en Parque Centro, una iniciativa donde compartimos entre Xantolum, Parque Centro y yo como colaboradora para convocar tanto alumnos de mi estudio como colegas”, expresó.

Explicó que las obras retoman elementos representativos de la cultura nacional, particularmente los alebrijes y las catrinas, figuras vinculadas con las celebraciones del Día de Muertos. Destacó que la exposición también permite conocer distintas interpretaciones de las tradiciones mexicanas desde la perspectiva de artistas de diversas generaciones.

La coordinadora subrayó que la convocatoria reunió propuestas de participantes de distintas edades, desde una alumna de 16 años hasta artistas adultos mayores, lo que permitió integrar perspectivas diversas sobre la identidad nacional.

Por su parte, Eva Farías, directora de Comunicación de Grupo Davisa, señaló que la iniciativa busca integrar el arte y la cultura a los espacios de convivencia de Parque Centro, al considerar que la modernidad de la ciudad puede complementarse con las expresiones tradicionales. “Lo moderno no está peleado con lo tradicional”, afirmó al explicar la decisión de abrir los pasillos del complejo a los artistas locales y sus obras.

Farías destacó que estos espacios reciben diariamente a trabajadores de oficinas, visitantes de hoteles, clientes de restaurantes y comercios, así como personas que acuden a consultas médicas o simplemente a recorrer las instalaciones. En ese sentido, consideró que la exposición permite que públicos diversos se encuentren con el arte fuera de los recintos culturales convencionales. La muestra podrá visitarse hasta el 20 de noviembre de este 2026. (OMAR SOTO)