Celebran en Pekín el diálogo “Perspectivas globales sobre China” sobre la Iniciativa para el Desarrollo Global

En septiembre se celebró en Pekín un encuentro de alto nivel dedicado a la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG), en el que los participantes destacaron el creciente impulso que esta iniciativa ha dado a la cooperación entre los países del Sur Global durante los últimos cinco años. También hicieron un llamado a ampliar la colaboración entre distintos sectores para dar a conocer mejor las experiencias de desarrollo y los relatos sobre la modernización del Sur Global.

El encuentro “Perspectivas globales sobre China: Diálogo sobre la Iniciativa para el Desarrollo Global”, organizado por Global Times y coorganizado por el Comité Académico de la Asociación de Relaciones Públicas de China, se llevó a cabo en Pekín en septiembre. Ye Zhenzhen, subdirector editorial del Diario del Pueblo; Guo Weimin, presidente de la Asociación de Relaciones Públicas de China; Jia Wenjian, rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín; Djauhari Oratmangun, embajador de Indonesia en China; y Mario Alzugaray, jefe adjunto de misión de la Embajada de Cuba en China, asistieron al evento y tomaron la palabra. También se reunieron más de 100 profesionales de medios de comunicación chinos y extranjeros, diplomáticos, académicos y representantes empresariales para intercambiar puntos de vista sobre la comunicación internacional en torno a la IDG y su puesta en práctica.

El año 2026 marca el quinto aniversario de la IDG, propuesta por el presidente de China, Xi Jinping. En apenas cinco años, la IDG ha pasado de ser una propuesta china a convertirse en un consenso mundial, y de la coordinación de objetivos de desarrollo al impulso de una amplia gama de acciones concretas de cooperación, con lo que ha obtenido un amplio reconocimiento y atraído la participación activa de la comunidad internacional. El encuentro tuvo como objetivos hacer un balance de los resultados positivos de la IDG durante los últimos cinco años, crear una plataforma de alto nivel para el intercambio de ideas y explorar nuevas formas de construir narrativas sobre el desarrollo mundial e innovar en la comunicación internacional.

Los participantes coincidieron en que la IDG ha logrado grandes resultados desde su puesta en marcha y en que su visión ha tenido una fuerte resonancia entre los países del Sur Global. La modernización china ha dado lugar a una nueva forma de civilización humana y ha presentado al mundo una vía de desarrollo distinta de la modernización occidental. Asimismo, ha brindado oportunidades y un mayor margen para que otros países del Sur Global exploren sus propias vías de desarrollo, al tiempo que ha ofrecido orientación fundamental y apoyo práctico para establecer un marco de comunicación internacional mediante el cual China pueda compartir relatos sobre el desarrollo conjunto.

Los participantes señalaron que dar a conocer los relatos de modernización del Sur Global es una tarea sistemática y de largo plazo que exige la participación coordinada de gobiernos, universidades, centros de análisis, medios de comunicación, empresas y otros actores interesados. También expresaron su disposición a seguir contribuyendo a este esfuerzo.

Durante el evento se puso en marcha la Iniciativa de Comunicación Colaborativa “Perspectivas globales sobre China”. Se trata de una iniciativa de comunicación internacional impulsada por Global Times que comprende una serie de entrevistas con figuras políticas extranjeras, especialistas, académicos y profesionales de medios de comunicación de otros países. Su objetivo es tender un puente para el diálogo y la comunicación entre China y el resto del mundo, así como difundir de manera continua entre el público internacional relatos veraces, multifacéticos y completos sobre China.

El evento también incluyó una exposición fotográfica titulada «Juntos con el mundo: cooperación para el desarrollo global». Los participantes del Seminario sobre Inteligencia Artificial y Desarrollo de los Medios de Comunicación para los Países de la Franja y la Ruta asistieron al encuentro para observar e intercambiar puntos de vista, escuchar las perspectivas de invitados chinos y extranjeros, y promover el intercambio y el aprendizaje mutuo entre profesionales de los medios de distintos países.

Por Xu Jiatong y Yi Nuo