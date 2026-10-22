Se acotó Modalidad 40 por fraudes millonarios.- Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el IMSS decidió restringir la Modalidad 40 tras detectar esquemas fraudulentos para obtener pensiones elevadas, con un impacto económico que estimó en cientos de miles de millones de pesos.

La mañana de este jueves, en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que el Gobierno federal realizó una investigación sobre mecanismos utilizados para acceder a pensiones superiores a las que correspondían a los trabajadores y que, a partir de sus resultados, se determinó modificar las condiciones de este esquema de cotización voluntaria.

“Encontramos fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones, las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la modalidad, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador y que se podía prestar a un fraude», señaló en conferencia mañanera.

Sheinbaum sostuvo que la medida busca proteger los recursos del Instituto y evitar que se sigan otorgando pensiones mediante mecanismos irregulares.

“Entonces, a partir de ahí se tomó la decisión, de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el Gobierno, de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”, explicó.

La presidenta aseguró que el Gobierno identificó casos de pensiones vinculadas con esquemas fraudulentos y ofreció dedicar una conferencia a explicar los hallazgos.

Al ser cuestionada sobre la magnitud económica de las irregularidades, respondió que se trata de cientos de miles de millones de pesos, sin precisar el periodo, el número de casos ni el monto efectivamente perdido.

El IMSS publicó el jueves en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de su Consejo Técnico que limita la posibilidad de incrementar voluntariamente el salario base de cotización mediante la Modalidad 40, utilizada por trabajadores que dejaron de laborar y buscan mejorar su futura pensión.

Hasta ahora, quienes recurrían a este mecanismo podían elegir un salario de cotización superior al último registrado, hasta un máximo de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 2 mil 932 pesos diarios.

Con las nuevas disposiciones, el salario elegido deberá tomar como referencia el último registrado ante el IMSS, con un margen de hasta una UMA adicional.

Así, un trabajador que cotizaba con un salario diario de 500 pesos, y podía elevar voluntariamente su base hasta el máximo permitido, ahora tendrá un límite de 617.31 pesos.

La modificación incide en el cálculo de las pensiones de trabajadores que comenzaron a cotizar antes de julio de 1997, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. (AGENCIA REFORMA)