El gobierno de Manolo es puro pa’ delante: Carlos Robles

Encabeza presidente del PRI consejos políticos en la región Cinco Manantiales y reconoce a la militancia por el triunfo de 16 de 16

Región Cinco Manantiales, Coahuila.- Coahuila tiene al mejor gobernador del país, Manolo Jiménez Salinas, cuyo gobierno avanza con seguridad, crecimiento y altos estándares de vida, expresó el presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau.

En el marco de los consejos políticos municipales celebrados en Zaragoza, Morelos y Nava, el dirigente estatal del priismo destacó que el triunfo del PRI en el pasado proceso electoral fue resultado del liderazgo del gobernador, pero, sobre todo, del trabajo, la unidad y la fuerza de su militancia.

“Con Manolo Jiménez al frente y con una militancia como la nuestra, lo decimos con orgullo: ¡Somos el mejor PRI de México!”, recalcó.

Ante militantes de los tres municipios, quienes participaron con gran entusiasmo en los encuentros, Carlos Robles encabezó la entrega de placas de reconocimiento a los comités municipales, como agradecimiento por el trabajo realizado y su contribución al triunfo electoral de 16 de 16 distritos.

El presidente del PRI Coahuila subrayó que esta victoria no fue obra de una sola persona ni de una dirigencia, sino del esfuerzo colectivo de miles de priistas que trabajaron con pasión y determinación para respaldar las candidaturas.

“El 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia; el carro completo lo ganamos todos. Lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres; quienes tocaron puertas, caminaron calles y defendieron casillas”, expresó.

Robles Loustaunau afirmó que el priismo coahuilense volvió a demostrar que, cuando se organiza, trabaja unido y sale a las calles con determinación, sabe ganar.

“Valió la pena cada puerta que tocaron, cada calle que caminaron, cada reunión que organizaron y cada voto que defendieron, porque demostramos que este partido tiene algo que no se improvisa ni se construye de la noche a la mañana: ¡militancia!”, enfatizó.

Asimismo, señaló que el resultado electoral representa el punto de partida para los próximos retos políticos.

“Por ello, el 2026 no es nuestro punto de llegada, ¡es nuestro punto de partida para el 2027! En 2026 demostramos nuestra fuerza y en 2027 juntos vamos a ganar”, sostuvo.

Finalmente, llamó a las y los priistas de la región a mantener la unidad, fortalecer la organización territorial y continuar trabajando cercanos a la gente, con la convicción de que la militancia es la mayor fortaleza del partido.

En Zaragoza estuvo presente el diputado electo, Javier Navarro; en Morelos y en Nava la diputada electa Claudia Garza; en los tres encuentros acompañó los trabajos el delegado regional del Comité Directivo Estatal, Antero Alvarado.

Por parte del Comité Directivo Estatal (CDE) asistieron los secretarios Inocencio Aguirre y Adrián Herrera, así como el jefe de la Oficina del CDE, Jesús Sáenz; también estuvieron presentes expresidentes de los comités municipales, líderes de sectores y organizaciones, y militantes de los tres municipios. (El Heraldo de Saltillo)