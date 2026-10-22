Confirman que bebé Darleth murió por fuerte golpe en la cabeza

La pequeña Darleth Saraí, de apenas un año, murió el pasado 19 de octubre en Saltillo, luego de permanecer varios días hospitalizada por graves lesiones.

La necropsia confirmó que sufrió una hemorragia cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico severo. Además, presentaba múltiples golpes recientes.

Su madre, de 17 años, y su padrastro, de 16, permanecen bajo internamiento preventivo por el proceso penal que enfrentan, mientras la Fiscalía continúa investigando para esclarecer la muerte de la menor y determinar las posibles responsabilidades.

Agentes de investigación recaban testimonios de familiares y personas cercanas para reconstruir los últimos días de vida de la pequeña. Mientras tanto, las autoridades buscan reunir los elementos necesarios para avanzar legalmente en el caso, que ha causado consternación por la corta edad de la víctima. (El Heraldo de Saltillo)