PAN Coahuila alerta sobre la “Ley Antimemes” de Morena y advierte riesgos de censura a la crítica política

La presidenta estatal del PAN Coahuila, Vero Pérez Herrera, advirtió sobre los riesgos para la libertad de expresión de la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al señalar que una legislación con conceptos ambiguos puede convertirse en un instrumento para intimidar a quienes cuestionan al poder.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, en la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, la también diputada de Acción Nacional cuestionó que la propuesta contemple sanciones de hasta cinco años de prisión sin establecer salvaguardas suficientemente claras para proteger los usos legítimos de la sátira, la parodia y la crítica política.

Con un tono irónico, Pérez Herrera presentó desde la tribuna a los protagonistas de “La Casa de los Mañosos”, una parodia de los personajes políticos que, por sus polémicas y contradicciones, se han convertido en blanco de memes y caricaturas ciudadanas.

La dirigente señaló que la ciudadanía utiliza el humor para cuestionar decisiones, denunciar incongruencias y exhibir escándalos, por lo que advirtió que el gobierno no debe utilizar la legislación penal para inhibir esas expresiones.

“¿Vamos a proteger a los ciudadanos frente al fraude y la suplantación de autoridades o vamos a aprobar una reforma tan imprecisa que pueda terminar intimidando a quienes hacen sátira, parodia o crítica política?”, cuestionó.

La legisladora aclaró que Acción Nacional está a favor de combatir el fraude y sancionar a quienes se hacen pasar por autoridades para engañar a las personas o cometer delitos. Sin embargo, sostuvo que una finalidad legítima no justifica aprobar una ley penal mal delimitada.

Explicó que el dictamen propone incorporar el artículo 403 Bis, con penas de uno a cinco años de prisión por conductas relacionadas con el uso de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales. Por ello, consideró indispensable precisar qué comportamientos constituyen un delito y cuáles forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Pérez Herrera advirtió que, aunque no significa que cualquier meme vaya a llevar a una persona a la cárcel, la falta de claridad puede abrir la puerta a denuncias, investigaciones e intimidación. Cuando una persona teme que una publicación pueda ocasionarle problemas legales, dijo, puede terminar optando por guardar silencio

“Una finalidad legítima no justifica una ley penal mal delimitada”, enfatizó.

Finalmente, la dirigente estatal planteó que la reforma debe definir con precisión las conductas que pretende sancionar, revisar la proporcionalidad de las penas y establecer garantías expresas para el periodismo, la crítica, el arte, la sátira y la parodia.

“Si realmente están convencidos de que esta reforma no afecta a la libertad de expresión, entonces no debería haber ningún problema en incorporar estas garantías y dejarlas perfectamente claras en el dictamen”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)