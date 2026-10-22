Con llegada de Daktronics se generan 115 nuevos empleos especializados en Ramos Arizpe

La llegada de nuevas inversiones internacionales continúa fortaleciendo la actividad industrial de Ramos Arizpe, con el inicio de operaciones de la empresa Daktronics en el Parque Industrial 360, donde se han generado aproximadamente 115 empleos especializados, informó el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez.

El funcionario estatal destacó que esta nueva inversión representa un avance en la estrategia de diversificación económica que impulsa el Gobierno de Coahuila, al incorporar compañías que requieren personal técnico altamente capacitado y que contribuyen a ampliar las oportunidades laborales más allá del sector automotriz.

“Son alrededor de 115 empleos los que se van a estar generando aquí. Son empleos muy especializados, personal técnico; entonces, es esa mente de obra que también estamos buscando que llegue a ofrecerse aquí en el estado”, expresó Olivares Martínez.

Explicó que la instalación de Daktronics es resultado de un proceso de acompañamiento por parte de las autoridades estatales, desde las primeras evaluaciones realizadas por la compañía para determinar la ubicación de sus operaciones, hasta la puesta en marcha de sus instalaciones y la contratación de trabajadores.

En este sentido, resaltó que Coahuila continúa siendo una alternativa atractiva para las empresas internacionales que buscan establecer nuevas operaciones en México, gracias a las condiciones industriales y a la disponibilidad de talento especializado en la región.

“Son empresas internacionales que dentro de sus búsquedas y análisis sigue siendo Coahuila el ganador en su decisión de dónde instalar sus operaciones. Es motivo de celebración acompañarlos, porque son empresas con las que trabajamos desde esos procesos de análisis y cuando vemos las naves montadas, con gente contratada y produciendo, es muy gratificante para nosotros”, manifestó.

Asimismo, el secretario de Economía señaló que recientemente se realizó una visita de trabajo a San Francisco, California, donde representantes del Gobierno de Coahuila sostuvieron encuentros en las instalaciones corporativas de la compañía, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la relación con inversionistas internacionales y promover nuevas oportunidades de desarrollo.

Finalmente, Olivares Martínez consideró que la incorporación de empresas como Daktronics representa una oportunidad para consolidar el crecimiento industrial de Ramos Arizpe, particularmente en actividades que demandan mayores conocimientos técnicos, al tiempo que contribuye a la estrategia estatal de diversificar la economía y mantener la generación de empleos formales. (EDUARDO SERNA)