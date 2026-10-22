Riquelme atiende las necesidades prioritarias de los sectores de Torreón

Llevan obras de drenaje y pavimentación a las Carolinas, en beneficio de más de 4 mil familias.

Torreón, Coahuila.- Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, y en seguimiento al compromiso de su administración de llevar soluciones de fondo a las colonias y ejidos de Torreón, la mañana de este jueves el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís arrancó los trabajos de pavimentación en las Carolinas, donde además entregó otras dos obras concluidas y revisó una más en proceso, de drenaje y recarpeteo en esta misma zona.

Estas acciones beneficiarán a más de 4 mil familias, y responden a una petición de los vecinos de hace muchos años.

El presidente municipal destacó el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, el cual permite que las obras y los programas lleguen a más colonias de Torreón. Asimismo, señaló que al inicio de su gobierno se reorientó el presupuesto para atender las necesidades prioritarias que repercuten en una mejor calidad de vida para los habitantes, y en ese contexto, se comprometió a resolver otros temas como los colectores caídos o el desabasto de agua, que son también apremiantes en su administración.

“En esos tres meses hemos adquirido equipo que nos va a ayudar a atender estos temas, tenemos camiones de SIMAS, los vactor y las pavimentadoras para avanzar con mayor eficiencia y llegar a más lugares. Además, el suministro de agua potable es uno de los principales retos de la administración, y en eso estamos también trabajando para ir poco a poco brindando soluciones de fondo”, externó el alcalde.

En ese sentido, Riquelme Solís anunció que junto con el gobernador se entregarán en los próximos días dos nuevos pozos perforados de los siete que se tienen ya contemplados para garantizar el abasto de agua. “Vamos a cerrar este año y comenzar el 2027 trabajando para que estos problemas que hoy tenemos vayan disminuyendo o vayamos resolviendo poco a poco”, reiteró.

El presidente municipal detalló que las obras en la colonia Carolinas comprenden la intervención de drenaje en la calle Xochicalco, entre Xochimilco y Xicoténcatl, donde se rehabilitación 185 metros lineales de tubería. Así como de pavimentación en la calle Otumba, entre Xochimilco y Xicoténcatl, donde se realizaron trabajos en un área de mil 200 metros cuadrados. Ambas concluidas.

Además, una obra en proceso en la calle Atoyac entre Xochimilco y Xicoténcatl, de drenaje y pavimento. “Son 230 metros lineales de reposición de tubería sanitarias y mil 657 metros cuadrados de pavimentación asfáltica, se encuentra en 40% de avance y en 30 días debe estar concluida”, mencionó.

De igual forma, la obra que arranca de recarpeteo y señalización en la calle Xaltepec, entre Xochimilco y Xicoténcatl, con mil 222 metros cuadrados. Los trabajos se realizan en coordinación con Obras Públicas, SIMAS Torreón y el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV).

En el evento estuvieron también el senador Gabriel Elizondo Pérez; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de la Laguna; Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, director general de Obras Públicas; Leticia Orozco, coordinadora de sector; Amalia Díaz, en representación de los vecinos. (El Heraldo de Saltillo)