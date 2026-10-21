Universidades de Estados Unidos ofrecen posgrados en Derecho y Negocios a profesionistas mexicanos

La feria EducationUSA se realizará este 23 de octubre en Monterrey y brindará información sobre programas académicos, becas, financiamiento y requisitos para estudiar en Estados Unidos.

Monterrey, Nuevo León.- Profesionistas, estudiantes y egresados mexicanos interesados en cursar una maestría en Estados Unidos tendrán la oportunidad de conocer distintas opciones académicas durante la Feria EducationUSA de Maestrías en Derecho y Administración de Negocios, que reunirá a representantes de 19 universidades estadounidenses este viernes 23 de octubre en Monterrey.

El encuentro, organizado por EducationUSA, la red oficial de asesoría sobre educación superior del Departamento de Estado de Estados Unidos, contará con la participación de 16 facultades de Derecho y tres escuelas de Negocios, cuyos representantes brindarán información sobre programas de posgrado y los procesos para ingresar a sus instituciones.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los programas LL.M. (Master of Laws), dirigidos a la formación de posgrado en Derecho, así como las maestrías en Administración de Negocios (MBA), además de otras opciones de especialización académica.

Los asistentes podrán consultar directamente con las universidades los requisitos de admisión, los procedimientos de solicitud, las posibilidades de financiamiento y las becas disponibles para estudiantes internacionales. También recibirán orientación sobre los trámites relacionados con las visas de estudiante.

La feria incluirá información sobre programas de apoyo económico como EducationUSA Opportunity Funds y las becas Fulbright-García Robles, alternativas que pueden ayudar a los estudiantes mexicanos a cubrir distintos gastos relacionados con su formación académica en el extranjero.

Entre las instituciones participantes en el área de Derecho se encuentran Georgetown Law, UC Berkeley Law, UCLA School of Law, University of Michigan Law School, Vanderbilt Law School y Tulane Law School, además de otras universidades reconocidas de Estados Unidos.

En el área de Negocios participarán Mendoza College of Business, de la University of Notre Dame; Knauss School of Business, de la University of San Diego, y Westcliff University.

Además de este encuentro, EducationUSA ofrece asesorías gratuitas durante todo el año a estudiantes y profesionistas interesados en continuar su preparación académica en Estados Unidos. En Monterrey, el servicio se encuentra disponible en el Instituto de Relaciones Culturales, donde es posible solicitar una cita para recibir orientación personalizada sobre las opciones de estudio.

La feria representa una oportunidad para conocer de primera mano la oferta de posgrados de instituciones estadounidenses y resolver dudas sobre los requisitos académicos y económicos necesarios para realizar estudios de especialización fuera de México. (El Heraldo de Saltillo)

Universidades participantes Facultades de Derecho

1.- Cardozo School of Law

2.- Georgetown Law

3.- LMU Loyola Law School

4.- SMU Dedman School of Law

5.- Texas A&M School of Law

6.- The Ohio State University Moritz College of Law

7.- Tulane Law School

8.- UC Berkeley Law

9.- UC Davis School of Law

10.- UC Irvine School of Law

-UCLA School of Law

12.- University of Illinois College of Law

13.- University of Michigan Law School

14.- USC Gould School of Law

15.- Vanderbilt Law School

16.- WashU Law

Escuelas de Negocios

1.- Univesity of Notre Dame – Mendoza College of Business

2.- University of San Diego – Knauss School of Business

3.- Westcliff University