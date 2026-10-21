Invita Recinto del Patrimonio Cultural de la UA de C a tejer comunidad con “Colores en el Cielo”

En el marco del 19 aniversario del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, en colaboración con el colectivo Grafiti Tejido, invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en “Colores en el cielo: el tejido, patrimonio inmaterial”, una Intervención artística y Exposición que busca reconocer el tejido como una expresión cultural que fortalece la identidad, promueve la inclusión y genera espacios de convivencia comunitaria.

La actividad se realizará este jueves 22 de octubre a las 12:00 horas en el patio central del Recinto, ubicado en calle Hidalgo Norte número 211 en el Centro Histórico de Saltillo, que como parte del programa, integrantes de Grafiti Tejido ofrecerán una charla de sensibilización sobre el valor del tejido como patrimonio inmaterial y su presencia en la identidad de generaciones de mujeres saltillenses, además de compartir su experiencia y labor dentro del colectivo.

La intervención “Colores en el cielo” busca visibilizar la unión de la comunidad tejedora y generar conciencia sobre las discapacidades múltiples, particularmente la sordoceguera, mediante una propuesta artística que invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión, la colaboración y la participación colectiva.

Asimismo, durante el encuentro se presentará el proyecto educativo, artístico y comunitario CRECER, iniciativa impulsada en España por el maestro Juan Ferrete, que promueve la práctica del tejido entre las y los jóvenes como una alternativa para reducir la sobreexposición a los dispositivos móviles, fortalecer la concentración y la tolerancia a la frustración, y fomentar las relaciones intergeneracionales y la construcción de comunidad.

La propuesta consistirá en elaborar cadenas de crochet que representan los procesos individuales de aprendizaje y crecimiento, al unirse, estas piezas conforman una obra colectiva que simboliza la colaboración, los valores humanos y los vínculos con otras personas, por lo que se habilitará un espacio para construir una historia colectiva que quede plasmada en un muro, con la participación de escuelas, facultades, dependencias universitarias y público en general.

Para más información de esta actividad, llamar al teléfono del Recinto (844) 410 97 05 o visitar las redes sociales de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural de la UA de C: en Facebook como “Dpc UAdeC”. (El Heraldo de Saltillo)