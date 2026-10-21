Miguel Riquelme promueve la prevención de la salud en Torreón con servicios de atención médica integrales

Durante la cuarta Macrobrigada de Salud, el alcalde entregó nuevo equipo para combatir el mosquito transmisor del dengue y la garrapata

Torreón, Coahuila.- Con el compromiso de que la prevención y la atención a la salud lleguen cada vez a más familias de Torreón, la mañana de este miércoles el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la cuarta Macrobrigada de Salud “Vamos Contigo”, en la colonia Santiago Ramírez. En la jornada participan distintas áreas para ofrecer servicios como: consulta general, pediatría, ginecología, atención dental, oftalmología, optometría, psicología, rehabilitación, nutrición, entre otros.

Además, el presidente municipal entregó al área de Vectores, cinco equipos especializados que reforzarán el combate al mosquito transmisor del dengue y de la garrapata, causante de la rickettsiosis.

El alcalde destacó en su mensaje que la suma de esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez, se traduce también en más beneficios para la salud, y permite realizar las Macrobrigadas que llegarán a todas las colonias, barrios y ejidos de Torreón.

Asimismo, dijo que en los poco más de 100 días de trabajo al frente de la Administración, se ha equipado a las dependencias para que realicen con mayor eficiencia su labor para dar mejores resultados a la ciudadanía.

“Con este nuevo equipo para la Dirección de Salud, llegaremos a más colonias, a más áreas verdes y espacios públicos, protegiendo a más personas en menos tiempo. Nuestro personal podrá cubrir desde el interior de una vivienda hasta una colonia completa y eso significa más prevención, más rapidez de respuesta y más protección para nuestras familias. Porque cuidar la salud no significa solamente atender a quien ya está enfermo, significa anticiparnos, prevenir riesgos y actuar a tiempo”, resaltó el edil.

Asimismo, Riquelme Solís reconoció al personal de salud de todas las áreas, por su importante labor de servicio hacia la comunidad.

Por otro lado, el alcalde manifestó su compromiso de atender otras de las necesidades del sector, como es la atención al drenaje y posteriormente, de repavimentación.

Reiteró que la imagen urbana y sobre todo el mantenimiento de la ciudad, es una de las prioridades de su gobierno. “Con el arranque de esta brigada, se refrenda el compromiso de mi administración y de la de Manolo Jiménez, de trabajar con ustedes y de que una parte del presupuesto sea para este sector, para dar atención y soluciones de fondo en las principales necesidades”.

En se sentido, el alcalde subrayó en la importancia de acercar los servicios desde la prevención. “Este mes se recuerda la importancia de la detección del cáncer de mama, en ese marco tenemos consultas de detección temprana, porque es lo que marca la diferencia. Una revisión a tiempo brinda tranquilidad y esperanza, y una comunidad bien informada, es una comunidad sana y más fuerte”.

Otros de los servicios que se ofrecen en las macrobrigadas, son el de enfermería, podología y acupuntura. Además, estudios de laboratorio y rayos X; servicios veterinarios; atención del área de vectores, entre otros. Así como vales para estudios de mastografías.

Estuvieron también: Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, en representación del gobernador; Olivia Martínez Leyva, diputada local; Felipe González Miranda, diputado local; Roberto Bernal Gómez, regidor y presidente de la Comisión de Salud, Juan Pérez Ortega, director de Salud Municipal; y Javier Armendáriz Reyes Retana, coordinador de sector. (El Heraldo de Saltillo)