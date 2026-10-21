Sheinbaum revela que huachicol fiscal dejó un boquete de 61 mil millones de pesos en 2025

El huachicol fiscal provocó que México dejara de recaudar alrededor de 61 mil millones de pesos por IEPS en 2025, debido a irregularidades en la importación y comercialización de combustibles. El Gobierno federal reportó investigaciones, sanciones y nuevas medidas de vigilancia para combatir la evasión.

Ciudad de México.- Gobierno federal reveló que huachicol fiscal dejó un boquete estimado de 61 mil millones de pesos en la recaudación del IEPS durante 2025.

Así lo reveló el informe presentado durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que esa cantidad corresponde a impuestos que dejaron de pagarse por irregularidades en la importación y comercialización de combustibles.

“Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, afirmó.

La Secretaría de Energía detectó diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustibles entre las compras y ventas declaradas por las empresas del sector, con un valor equivalente a 61 mil 785 millones de pesos, mediante el cruce de facturas y registros fiscales correspondientes a 2025.

La titular de la dependencia, Luz Elena González, informó que el 72 por ciento de las inconsistencias se concentró en las empresas comercializadoras, con 6 mil 352 millones de litros, equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos.

En los expendios, principalmente gasolineras, se identificaron diferencias por mil 199 millones de litros, equivalentes a 8 mil 395 millones de pesos, mientras que en importación fueron 645 millones de litros, con un valor de 4 mil 517 millones de pesos.

Otros 497 millones de litros, equivalentes a 3 mil 482 millones de pesos, correspondieron a comercialización y otros permisos, y 131 millones de litros, con un valor de 923 millones de pesos, a distribución.

Sheinbaum explicó que una de las modalidades de evasión consiste en declarar cantidades de combustible inferiores a las que realmente ingresan al país, mientras que otra implica registrar gasolina o diésel como nafta u otros productos químicos para evitar el pago del IEPS.

La presidenta señaló que las autoridades intercambian información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para verificar que los volúmenes de combustibles declarados al salir de ese país coincidan con los que llegan a las aduanas mexicanas.

González indicó que las inconsistencias se identificaron mediante un centro de monitoreo que cruza información del Servicio de Administración Tributaria, Aduanas y las autoridades energéticas, desde la importación hasta la venta final de los combustibles.

La secretaria sostuvo que las diferencias correspondientes a 2025 ya no pueden modificarse porque el ejercicio fiscal concluyó y las facturas quedaron registradas.

Las pesquisas

Sheinbaum informó que las irregularidades detectadas han dado lugar a inspecciones, procedimientos administrativos y denuncias penales, así como a detenciones de personas involucradas desde la importación hasta la distribución de combustibles.

La mandataria señaló que algunos de los grupos involucrados no necesariamente están vinculados con la delincuencia organizada y que también se han cancelado permisos de gasolineras y registros federales de contribuyentes.

Las autoridades reportaron, además, la detección de mil 952 millones de litros de combustibles que se pretendía introducir ilegalmente al país, asociados con 13 mil 664 millones de pesos de IEPS, así como más de 500 multas y procedimientos contra ocho agentes aduanales.

La presidenta afirmó que, como resultado de las acciones de fiscalización y vigilancia, el IEPS registrado entre enero y septiembre de 2026 aumentó aproximadamente 48 mil millones de pesos respecto del mismo periodo de 2025, aunque esa cantidad no representa necesariamente la recuperación de los impuestos omitidos el año pasado.

La Secretaría de Energía reportó que los volúmenes de combustibles declarados en las importaciones aumentaron 10.54 por ciento en los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sheinbaum indicó que las instituciones involucradas revisan los avances de las investigaciones dos veces por semana y anunció que el Gobierno busca crear una plataforma pública para identificar a las empresas que participan en la cadena de importación, comercialización y distribución de combustibles. (ONU NOTICIAS)