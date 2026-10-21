El Ciclo Eterno invita a vivir las tradiciones, el arte y las leyendas de octubre en Coahuila

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, ofrece una cartelera con ofrendas, exposiciones, talleres, música, cine de terror y experiencias para toda la familia.

Las tradiciones del Día de Muertos, las historias que forman parte de la memoria colectiva y las expresiones artísticas que dan identidad a Coahuila se encuentran en El Ciclo Eterno, una celebración con la que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la población a disfrutar durante octubre de una programación que combina patrimonio, creatividad y entretenimiento para públicos de todas las edades.

Ofrendas dedicadas a personajes históricos, exposiciones sobre la memoria y la muerte, talleres para crear catrinas, relatos de leyendas coahuilenses, lecturas dramatizadas, cortometrajes de terror, música, danza y recorridos nocturnos son parte de esta propuesta que convierte museos, centros culturales y espacios públicos en puntos de encuentro para celebrar una de las temporadas más significativas de nuestra cultura.

Leticia Rodarte, secretaria de Cultura de Coahuila, destacó la importancia de acercar estas manifestaciones culturales a las familias y generar experiencias que permitan a las nuevas generaciones conocer y disfrutar las tradiciones del estado.

“El Ciclo Eterno es una invitación a encontrarnos con nuestras raíces, a recordar a quienes nos antecedieron y a mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad. Queremos que las familias se apropien de los museos y los espacios culturales, que niñas, niños y jóvenes descubran nuestras historias y que, a través del arte, la música, la lectura y las expresiones populares, el Día de Muertos siga siendo una celebración que nos une y nos permite transmitir nuestra memoria de generación en generación”, expresó.

Asimismo, la secretaria reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar acciones que contribuyen a preservar y difundir el patrimonio cultural de Coahuila, fortalecer las tradiciones y ampliar el acceso de la población a las actividades artísticas y culturales.

En un estado fronterizo como Coahuila, donde la convivencia y el intercambio con Estados Unidos forman parte de la vida cotidiana, El Ciclo Eterno también reconoce el encuentro entre distintas expresiones culturales. Mientras el Día de Muertos conserva su profundo sentido de memoria, identidad y homenaje a quienes ya no están, Halloween se incorpora a la temporada con sus relatos de misterio, personajes y atmósferas de terror. Esta convivencia permite disfrutar ambas manifestaciones desde sus particularidades, propiciando un diálogo cultural que refleja la diversidad de nuestra región sin perder de vista el valor de las tradiciones mexicanas.

Arte, tradición y misterio en los espacios culturales

Durante octubre, los museos y centros culturales de Coahuila abrirán sus puertas para recibir al público con propuestas que van de la creación artesanal a las historias de suspenso.

Del 20 al 23 de octubre, Saltillo ofrecerá altares dedicados a Francisco I. Madero, Óscar Flores Tapia y Nazario Silvestre Ortiz Garza, además del taller Elaboración de una Mini Catrina, en el Museo del Palacio. La programación incluye la muestra universitaria de cortometrajes de terror y suspenso Norte Oscuro, la lectura en atril El miedo en tus ojos y la inauguración de las exposiciones Memorias y Reencuentro, en el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, y Posada. Episodios de fiesta y muerte, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. También se presentará la lectura dramatizada Toc, toc… soy Poe, dedicada al universo de Edgar Allan Poe, y la lectura en voz alta Leyendas de Coahuila.

El 25 de octubre, la música y el folclor llegarán a la explanada de la Biblioteca Centro de la Alameda Zaragoza, en Saltillo, con el concierto Al Son de las Ánimas… y Folklore, a cargo de la Banda de Música del Estado, bajo la dirección de José Luis Ulloa Pedroza, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura.

Del 27 al 31 de octubre, los museos de la Revolución Mexicana, de la Cultura Taurina y del Normalismo, en Saltillo, presentarán los videos Defensores del Patrimonio: Las Leyendas y Monstruos. Además, del 27 de octubre al 8 de noviembre, el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos ofrecerá el altar Entre hilos, flores y recuerdos y el taller Dale vida a la catrina, actividades que vinculan la creatividad con las tradiciones de esta temporada.

La programación llegará también a otras regiones. El 29 de octubre, el Edificio Coahuila, en Torreón, recibirá el altar Viviendo nuestras tradiciones. El día 30, el Museo Madero Centenario de la Revolución, en San Pedro, presentará el altar Madero Inmortal y las visitas guiadas Noche de Mitos y Leyendas, mientras que el Centro de las Letras Óscar Flores Tapia, en Saltillo, será sede de la presentación de la revista Alas del desierto.

El 31 de octubre, el Museo de las Momias, en San Antonio de las Alazanas, Arteaga, celebrará su 16.º aniversario con un festival artístico y cultural que contará con la participación de Talento Coahuilense y la Banda de Música del Estado. Ese mismo día, la Casa Mudéjar, en Torreón, realizará una intervención artística dedicada a las fiestas de Día de Muertos.

Con El Ciclo Eterno, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Cultura invitan a la población a disfrutar de una temporada que reúne memoria, arte y tradición, al tiempo que fortalece la identidad cultural y el encuentro entre generaciones. La programación contempla actividades gratuitas para distintos públicos.

Para consultar horarios, sedes y detalles de cada actividad, se invita a visitar coahuilacultura.gob.mx y las redes sociales oficiales de @CulturaCoahuila. (El Heraldo de Saltillo)