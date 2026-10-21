Suman 210 mastografías en jornadas de prevención del DIF Ramos Arizpe

Con un total de 210 mastografías realizadas durante las recientes jornadas de prevención del cáncer de mama, el Sistema DIF Municipal de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo las acciones de atención médica dirigidas a las mujeres, principalmente en las comunidades rurales, donde persisten dificultades para acceder a estudios especializados y servicios de salud.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, informó que la respuesta de las mujeres ha sido favorable, destacando la participación registrada en el ejido Plan de Guadalupe, donde durante dos días consecutivos se realizaron 30 mastografías diarias, alcanzando la capacidad de atención programada. Asimismo, señaló que estas jornadas incluyeron estudios de citología como parte de las acciones de prevención de enfermedades.

“Gracias a Dios tuvimos muy buena respuesta. En Plan de Guadalupe, durante los dos días que estuvo el mastógrafo, se realizaron las 30 mastografías diarias. En total fueron 210 mastografías, además de las citologías. Lo importante es que las mujeres aprovechen estos servicios y puedan detectar cualquier problema de salud a tiempo”, expresó.

Escalante Contreras explicó que una de las principales preocupaciones del organismo asistencial es atender a las mujeres que habitan en los ejidos, debido a que en estas localidades se ha identificado una mayor necesidad de información sobre el cáncer de mama, así como casos de mujeres que presentan signos visibles de la enfermedad sin haber recibido previamente una valoración médica especializada.

“Nos hemos dado cuenta de que en los ejidos hace falta mucha información. Hay señoras que ya presentan un cáncer con síntomas visibles y por eso decidimos llevar el mastógrafo directamente a las comunidades o trasladarlas a las instalaciones del DIF para que puedan recibir atención. Queremos que tengan información y oportunidades para cuidar su salud”, manifestó.

La presidenta honoraria recordó que durante las jornadas efectuadas el año pasado, en las que el mastógrafo permaneció cinco días brindando atención, ninguno de los estudios realizados presentó indicios de malignidad. Sin embargo, insistió en que estos antecedentes no deben generar confianza excesiva, sino motivar a las mujeres a mantener una vigilancia constante de su salud.

Asimismo, hizo un llamado a la población femenina para que la prevención del cáncer de mama no se limite a octubre, mes dedicado a la sensibilización sobre esta enfermedad, sino que se convierta en una práctica permanente durante todo el año.

“No debemos esperar solamente al mes de octubre para acordarnos de nuestra salud. Es un mes que nos recuerda que tenemos que cuidarnos todo el año. La detección oportuna nos da la oportunidad de seguir disfrutando, de seguir viviendo y de enfrentar la enfermedad de mejor manera cuando se descubre a tiempo”, enfatizó.

Finalmente, Escalante Contreras informó que los resultados de las mastografías y citologías suelen estar disponibles aproximadamente un mes después de su realización, por lo que las beneficiarias podrán acudir a las instalaciones del DIF Municipal para solicitar información. Agregó que el organismo también brinda orientación sobre los centros médicos de Saltillo donde las mujeres pueden acudir para practicarse estos estudios, reiterando el compromiso de acercar los servicios preventivos a quienes más los necesitan. (EDUARDO SERNA).