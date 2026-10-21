Reconoce Javier Díaz labor de las y los médicos en su día

Afirma que su trabajo es importante para que Saltillo sea una ciudad competitiva y con alta calidad de vida

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la ceremonia realizada en conmemoración del Día de las y los Médicos, en la que reconoció la importancia de la labor que realizan a favor del bienestar de la población.

Díaz González comentó durante su intervención que la salud de la población es uno de los rubros más importantes de su administración municipal, por lo que se trabaja de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno en este tema.

“El trabajo que realiza todos los días el personal médico de Saltillo es una importante aportación para que la ciudad se mantenga entre las más competitivas y con mejor calidad de vida a nivel nacional”, comentó el alcalde.

Señaló que el personal médico de la Dirección de Salud Pública Municipal trabaja todos los días para atender a 12 mil beneficiarios, además de llevar brigadas a los diferentes sectores de la ciudad.

El director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, dio a conocer que en el último año se han brindado poco más de 168 mil atenciones médicas generales, de especialidades y hospitalizaciones.

“Agradecemos el apoyo del alcalde Javier Díaz González para poder ofrecer estos servicios; en esta ocasión reconocemos el trabajo que se realiza todos los días en la Dirección de Salud Pública Municipal, el cual se hace con amor, pasión y compromiso”, apuntó Cárdenas Zavala.

En representación del personal, Jaime Rojas Bernal, coordinador médico de la plantilla de consultorios municipales, se sumó a los agradecimientos y resaltó la importancia de la vocación y preparación de sus colegas para desempeñar su función.

En el evento también estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; el secretario de Salud en el Estado, Eliud Aguirre Vázquez; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuellar; así como personal médico de los consultorios municipales. (El Heraldo de Saltillo)