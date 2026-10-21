Afinan obras prioritarias para Ramos Arizpe con inversión de 300 millones de pesos entre Estado y Municipio

Una inversión conjunta de 300 millones de pesos será destinada a la ejecución de obras de infraestructura urbana y mejoramiento de servicios públicos en Ramos Arizpe, como parte de un paquete de proyectos que desarrollarán el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027 con el programa “En Equipo le Entramos”, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil explicó que actualmente se realizan reuniones de planeación con las direcciones de Obras Públicas y Servicios Primarios para definir las intervenciones prioritarias, tomando en cuenta las necesidades detectadas en diferentes sectores de la ciudad, así como las solicitudes presentadas por los habitantes durante los recorridos y encuentros con autoridades municipales.

“Tenemos varias obras pendientes, ahora con el paquete de obras que nos ayudó el gobernador y con el paquete que tenemos también nosotros, que pronto vamos a dar a conocer detalladamente. Estamos viendo cuáles son las necesidades más importantes y qué más está ocupando Ramos Arizpe”, expresó Gutiérrez Merino.

Entre los proyectos contemplados destacan la rehabilitación de vialidades, construcción de nuevas calles, modernización del alumbrado público, mejoramiento de drenajes pluviales y sanitarios, así como la remodelación de más de 50 plazas públicas y canchas deportivas. También se prevén intervenciones integrales en bulevares y la continuidad del programa de construcción de banquetas.

El presidente municipal detalló que una de las prioridades será atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias, principalmente en calles que presentan deterioro en su pavimento y sectores donde se requieren adecuaciones para mejorar el desalojo de aguas pluviales. Asimismo, adelantó que se contempla la remodelación del bulevar Jaime Benavides Pompa y trabajos de recarpeteo en la vialidad conocida como Panorámica.

“Entre Estado y Municipio vamos a invertir 300 millones de pesos para que todo esto funcione y trabaje mucho mejor. Tenemos algunas calles que vamos a repavimentar, otras donde vamos a intensificar el bacheo y también vienen remodelaciones de plazas, canchas y cambios de luminarias”, señaló el alcalde.

Gutiérrez Merino reconoció que el presente año ha representado dificultades financieras para la administración municipal, debido a las retenciones de recursos relacionadas con compromisos por luminarias del caso NL Technologies; sin embargo, aseguró que esta situación no ha impedido continuar con los proyectos de infraestructura y los compromisos establecidos desde el inicio de su gobierno.

Finalmente, indicó que el paquete de inversión abarcará tanto el área urbana como las comunidades rurales de Ramos Arizpe, por lo que próximamente se presentará un desglose de las obras, sus ubicaciones y los trabajos programados para los próximos meses, con la posibilidad de incorporar nuevas acciones conforme surjan necesidades de la población. (EDUARDO SERNA).