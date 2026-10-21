Promueven en Saltillo la concientización sobre el cáncer de mama

Llevan a cabo diferentes actividades en el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, lleva a cabo diferentes actividades de concientización y prevención, así como pláticas y talleres en torno a esta enfermedad, ya que la detección oportuna puede salvar vidas.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres, y en coordinación con Glam Capacitación Profesional de Aguillón Beauty Supply y la Secretaría de Salud, se llevó a cabo una Brigada Integral para las mujeres y sus familias en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, así como en el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Durante estas actividades se brindaron diversos servicios de atención, además de información y herramientas para promover el bienestar integral de las participantes y la detección oportuna del cáncer de mama.

Asimismo, personal del Instituto Municipal de las Mujeres acudió a una brigada informativa dirigida a las usuarias de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS en Saltillo, para promover la prevención y la detección oportuna.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que, como parte de las actividades del mes, se llevan a cabo pláticas de prevención del cáncer de mama, así como el taller Puntadas de Amor, donde las participantes aprenden a elaborar prótesis mamarias artesanales.

Estas actividades se han realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como en empresas como Tetakawi, Fersinsa, Lyrba, Seil Rentals y Skyjack.

“Con ello promovemos la importancia de la detección oportuna, el autocuidado y la solidaridad con las mujeres que atraviesan un proceso de recuperación tras una mastectomía”, dijo.

También se llevó a cabo una plática sobre salud mental dirigida a integrantes de Ayuda Rosa A. C., con el objetivo de promover el bienestar emocional y la importancia del autocuidado. (El Heraldo de Saltillo)