Fortalece UTC vinculación con SANHUA Automotive; hasta 80 alumnos realizan prácticas profesionales

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación académica y facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) formalizó un convenio de colaboración con la empresa SANHUA Automotive, donde actualmente entre 75 y 80 estudiantes realizan prácticas profesionales y participan en proyectos relacionados con las actividades de la industria.

El rector de la institución, Sergio Alberto Guadarrama Cortez, destacó que esta alianza representa un avance importante en la vinculación entre el sector educativo y empresarial, al permitir que los universitarios complementen los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencias laborales que fortalecen sus competencias técnicas y profesionales.

“SANHUA Automotive es una de las empresas que más oportunidades brinda a nuestros estudiantes para realizar sus prácticas profesionales. Esta colaboración es fundamental porque les permite involucrarse directamente en los procesos industriales, adquirir experiencia y desarrollar las habilidades que actualmente demanda el sector productivo”, expresó Guadarrama Cortez.

Durante la firma del convenio, Daniel de León, representante legal de SANHUA Automotive, informó que la colaboración con la UTC también ha permitido la contratación de entre 30 y 40 integrantes de la comunidad universitaria, mientras que otros 20 estudiantes participan actualmente en el modelo de Educación Dual, mediante el cual combinan su preparación académica con actividades prácticas dentro de la compañía.

Asimismo, el representante empresarial señaló que algunos trabajadores han tenido la oportunidad de viajar a China para conocer otros procesos industriales y esquemas de desarrollo tecnológico, experiencias que contribuyen a ampliar sus conocimientos y fortalecer su preparación profesional en un entorno internacional.

Por su parte, Guadarrama Cortez subrayó que la constante evolución tecnológica obliga a las instituciones educativas a mantener actualizados sus programas de formación, por lo que invitó a los especialistas de SANHUA

Automotive a compartir sus conocimientos mediante capacitaciones y actividades que beneficien tanto a estudiantes como a docentes.

“Queremos que nuestros jóvenes egresen con las herramientas necesarias para responder a los retos de la industria. La tecnología avanza constantemente y debemos mantenernos actualizados; por eso es importante que las empresas compartan su experiencia y nos ayuden a fortalecer la preparación de las nuevas generaciones”, manifestó el rector.

El convenio contempla mecanismos de reclutamiento, estadías profesionales, bolsa de trabajo, visitas industriales y el fortalecimiento de la Educación Dual, con la finalidad de generar mayores oportunidades de empleo para los estudiantes y egresados de la UTC. En la firma participaron también Leyda Calzada, supervisora de Recursos Humanos de SANHUA Automotive; Jorge Ernesto de la Rosa García, secretario de Vinculación y Extensión Universitaria; y Marlenne Medina Trejo, secretaria académica de la institución. (EDUARDO SERNA).