Preservan tradiciones mexicanas con taller de dulces típicos en Ramos Arizpe

La Casa de la Cultura de Ramos Arizpe llevó a cabo la clausura del taller de elaboración de dulces típicos mexicanos, actividad que permitió a los participantes adquirir conocimientos sobre la preparación de productos representativos de la cocina tradicional del país. Lo anterior con el fin de preservar las tradiciones gastronómicas mexicanas y fomentar el aprendizaje de técnicas artesanales entre la ciudadanía.

El director de la Casa de la Cultura, Aarón López Lomas, destacó la importancia de continuar promoviendo este tipo de actividades, al considerar que representan una oportunidad para rescatar las costumbres que forman parte de la identidad mexicana, además de fortalecer la convivencia y el intercambio de conocimientos entre personas de diferentes edades.

“Con estas actividades buscamos fortalecer nuestra identidad cultural, promover las tradiciones mexicanas y ofrecer espacios de aprendizaje y convivencia para la ciudadanía. Es importante que las nuevas generaciones conozcan nuestras raíces y que estos conocimientos se sigan transmitiendo, porque forman parte de la riqueza cultural que tenemos como mexicanos”, expresó López Lomas.

El taller estuvo a cargo de la instructora Sandra Quezada Neira, quien compartió con los asistentes diferentes procedimientos y técnicas para la elaboración de dulces tradicionales, permitiéndoles desarrollar habilidades prácticas y conocer más sobre los ingredientes y métodos que caracterizan a la repostería artesanal mexicana.

Asimismo, el funcionario señaló que la Casa de la Cultura mantiene su compromiso de impulsar actividades que acerquen a la población a las distintas expresiones culturales, particularmente aquellas relacionadas con la gastronomía, las artes y las tradiciones populares, al considerar que estos espacios también contribuyen al desarrollo de habilidades que pueden aprovecharse en el ámbito personal y familiar.

“Queremos que la Casa de la Cultura siga siendo un espacio abierto para todas las personas, donde puedan aprender algo nuevo y al mismo tiempo mantener vivas nuestras tradiciones. La elaboración de dulces típicos es parte de nuestra historia y representa una herencia que vale la pena conservar y compartir con las futuras generaciones”, manifestó el director.

Durante la ceremonia de clausura también estuvieron presentes Rosa Saucedo, directora de Turismo; Priscila Enríquez, subdirectora de Proyectos Federales de la Secretaría de Cultura de Coahuila, y Raymundo de la Rosa, cronista de la ciudad, quienes acompañaron a los participantes en el cierre de esta actividad cultural. (EDUARDO SERNA).