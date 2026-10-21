En vísperas de elecciones, como es el caso de Coahuila, hay partidos y políticos que critican todo sin fundamentos, que no reconocen acción positiva alguna y que incluso desearían que las administraciones estatal y municipales fueran un total desastre aun a costa de los ciudadanos.

No se les puede pedir madurez, refinamiento o elegancia, ni fundamentos en sus críticas, ni que eleven el nivel de sus cuestionamientos; lo sistemáticamente vulgar es lo suyo.

La edición 2026 del Rodeo Saltillo, celebrado la semana en la capital del Estado, resultó todo un éxito por donde quiera que se le vea. Según los reportes oficiales, la derrama económica ascendió a 100 millones de pesos, concurrieron cerca de 125 mil visitantes, los hoteles tuvieron una ocupación del 95 por ciento y el sector restaurantero consignó ventas por 35 millones.

Esos datos son suficientes para hablar de lo exitoso del evento. Pero el encuentro vaquero resultó mucho más que eso. Fue apenas el pretexto, la ventana para que Coahuila en general difundiera sus atractivos naturales y de infraestructura; el Rodeo implicó un detonante turístico, una base para alcanzar un mayor desarrollo. Lo aprobó y alentó la presidenta Claudia Sheinbaum en “la mañanera”.

Al rechazar la reprobación y rechazo del magno evento por parte de representantes petistas, que consideran que los recursos destinados a su organización deberían utilizarse en mejorar los servicios públicos como bacheo y pavimentación, el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, defendió la edición 2026 del Rodeo Saltillo y precisó que la inversión en servicios prioritarios triplica los gastado en el evento, que rompió todas las marcas, respecto a ediciones anteriores. Tildó de mediocres y acomplejados a los detractores del encuentro, que a partir de este año tiene sus propias instalaciones en la Expo Coahuila, un recinto apropiado para dar cabida a conciertos, exposiciones, y convenciones de talla internacional.

Así es que bienvenido el Rodeo Saltillo y todos los eventos que contribuyan a generar derrama económica y fomentar el turismo, el desarrollo de la entidad y a que Coahuila se conozca y reconozca como una entidad de las más seguras del país.