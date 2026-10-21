Martín Lucio Villanueva

Falleció el 20 de octubre del 2026 a la edad de 81 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Misa en la Iglesia Santa María Reyna a las 12:30 hrs

Inhumación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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José Inés Praga Gómez

Falleció el 20 de octubre del 2026 a la edad de 55 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Carmen a las 15:00 hrs

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Brenda Abigail Gallegos Meza

Falleció el 20 de octubre del 2026 a la edad de 29 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 09:00 hrs

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Ma. Del Rosario Alejandro López

Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 76 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Nuestra Sra. de la Salud a las 10:00 hrs

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad