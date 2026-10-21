Martín Lucio Villanueva
Falleció el 20 de octubre del 2026 a la edad de 81 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Misa en la Iglesia Santa María Reyna a las 12:30 hrs
Inhumación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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José Inés Praga Gómez
Falleció el 20 de octubre del 2026 a la edad de 55 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Carmen a las 15:00 hrs
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Brenda Abigail Gallegos Meza
Falleció el 20 de octubre del 2026 a la edad de 29 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario a las 09:00 hrs
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Ma. Del Rosario Alejandro López
Falleció el 21 de octubre del 2026 a la edad de 76 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Nuestra Sra. de la Salud a las 10:00 hrs
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad