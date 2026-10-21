Continúa Javier Díaz rehabilitación de calles por todo Saltillo

Cuadrillas municipales intensifican los trabajos para mejorar las vialidades en colonias como Saltillo 400, Morelos, Mirasierra, entre otras.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de “Aquí Andamos” reforzaron los trabajos de rehabilitación de vialidades, con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en Saltillo.

Este miércoles, brigadas municipales rehabilitaron diversos tramos de pavimento sobre las calles Ciencia y Tecnología, así como Virrey Luis de Velasco, ubicadas entre los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Oceanía, del fraccionamiento Saltillo 400.

El alcalde Javier Díaz agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para llevar estos trabajos de rehabilitación a más calles y vialidades de los distintos sectores de la capital de Coahuila.

Personal de Infraestructura y Obra Pública extendió estas acciones a la calle 22 y al bulevar Morelos, de la colonia Morelos, además de diversos puntos del bulevar Herradura, entre otros sitios de la ciudad, a fin de mejorar la circulación y ofrecer vialidades más seguras a saltillenses y visitantes.

De forma paralela, el Gobierno Municipal reforzó las labores de limpieza profunda en los callejones de la colonia Morelos, al oriente de Saltillo, con acciones de deshierbe y retiro de desechos orgánicos en los espacios ubicados entre las calles 11, 15, 13 y 16.

Asimismo, las brigadas municipales intervinieron de manera integral las aceras de la vialidad Eje 2, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Humberto Castilla Salas, con labores de deshierbe y limpieza en estos espacios peatonales.(El Heraldo de Saltillo)