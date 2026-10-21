Este domingo ven con tu familia al Parque El Chapulín y celebra el Festival de la Migración de la Mariposa Monarca

El Parque «El Chapulín» será sede de una celebración familiar con talleres artísticos, recorridos por jardines polinizadores e intercambio de plantas, para promover la conservación de la mariposa monarca durante su paso por Coahuila.

La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SMA) hizo una invitación a las familias saltillenses para que acudan este domingo 25 de octubre al Parque El Chapulín, que se ubica en el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de esta ciudad, para que participen en el Festival de la Migración de la Mariposa Monarca, que ofrecerá propuestas artísticas, culturales y de conservación de esta importante especie.

Se informó que el evento se realizará de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y en él, se llevarán a cabo talleres de pintura y creatividad, recorridos guiados por los jardines polinizadores del parque, intercambio de plantas por residuos reciclables, venta de alimentos y artesanías locales y muchas otras actividades más.

Además, se hace la invitación a los visitantes, especialmente las niñas y niños, para que acudan llevando sus alas de mariposa monarca, o bien asistan vestidos de colores naranja y negro para llenar el festival de los colores de este emblemático insecto.

También se hace un llamado a los visitantes del parque y a los saltillenses en general para que realicen también durante esta temporada acciones orientadas a proteger a la mariposa monarca, a fin de que logren llegar a su destino la mayor cantidad posible de estos lepidópteros y se contribuya a la preservación de la especie.

Entre estas acciones, está el evitar la captura de las mariposas, así como también la construcción de jardines polinizadores en los hogares, escuelas y otros espacios públicos en los cuales se planten especies vegetales como asclepias, romero, lavanda, hierbabuena y albahaca, que sirven al insecto para alimentarse y obtener energía para continuar su viaje. (ÁNGEL AGUILAR)