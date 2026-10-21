Realizará AMEVER el próximo 27 de noviembre su tradicional “Cena a ciegas”

AMEVER invita a las y los saltillenses a participar en una experiencia que busca generar empatía hacia las personas con discapacidad visual, además de recaudar fondos para sus programas de capacitación; el evento tendrá un cupo limitado a 50 asistentes.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Enfermedades Visuales y Estudios de la Retina AC (AMEVER), René Perales Torres, dijo que el próximo 27 de noviembre tendrá lugar el tradicional evento conocido como “Cena a ciegas: el sabor de la inclusión”, al que están invitadas las y los saltillenses que deseen experimentar sí mismos la manera en que se desenvuelven las personas con discapacidad visual.

Recordó que esta cena es un evento con causa cuyo propósito es de generar empatía hacia quienes presentan debilidad visual o ceguera total para concientizarlos sobre la forma en que estos últimos se enfrentan a los retos de la vida diaria, además de recaudar fondos para apoyar los programas de capacitación que ofrece AMEVER en beneficio de estas personas.

Indicó que en esta experiencia, las y los asistentes utilizando antifaz o ingresando a un espacio con las luces completamente apagadas degustarán los alimentos y bebidas que se ofrecen, lo que les permitirá agudizar los sentidos del olfato, el gusto y el tacto.

Mencionó que el evento tendrá lugar en el salón Recepciones San Pablo, que se ubica en la calle Juan F. González número 128 en la colonia Los González a partir de las 8:30 de la noche y los accesos podrán adquirise en las propias oficinas de AMEVER, ubicadas en la calle Bravo número 507 en la zona centro.

En ese sentido, hizo un llamado a las y los interesados en vivir esta experiencia a que adquieran sus accesos con tiempo, ya que por cuestiones de logística el cupo estará limitado a no más de 50 participantes. (ÁNGEL AGUILAR)