Torreón mejora sus espacios deportivos y de convivencia social

El alcalde Miguel Riquelme impulsa el deporte y la cultura como herramientas de prevención

Torreón, Coahuila.- Bajo la premisa de que invertir en espacios para el deporte y la cultura contribuye a fortalecer el tejido social y a la formación de generaciones con mejores oportunidades, la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís promueve diferentes actividades que además son de fácil acceso y variedad para todos los gustos y edades.

El edil destacó que las unidades deportivas de Torreón y sus academias, cuentan con una amplia oferta que incluye opciones pensadas en todas las edades. Señaló que el deporte debe estar al alcance de todos y que para lograrlo, es importante contar con espacios seguros y en buenas condiciones. “La seguridad se consolida desde la prevención, y es a través del deporte, de la sana convivencia y de fortalecer los lazos de comunidad que podemos mejorar las acciones y fortalecer los programas“, mencionó el alcalde.

En ese sentido, Riquelme Solís dijo que el Municipio mantiene trabajos de rehabilitación y mantenimiento de los espacios deportivos para que las familias cuenten con instalaciones adecuadas para hacer ejercicio y convivir.

Al inicio de su administración, el alcalde recorrió diferentes espacios públicos de Torreón para revisar directamente con los usuarios las principales necesidades de cada lugar. Desde entonces, se pusieron en marcha acciones como la rehabilitación de canchas, mayor iluminación y presencia policial, para brindar centros deportivos y parques donde los visitantes disfruten y realicen sus actividades de forma segura.

En el Complejo Deportivo La Jabonera, por ejemplo, se realizan trabajos de alumbrado con el propósito de mejorar las condiciones para quienes acuden a las clases y actividades. Mientras que en el Multideportivo Oriente se lleva a cabo la rehabilitación en las canchas sintéticas.

Asimismo, la Línea Verde representa una transformación importante para el sector, que hoy es un corredor recreativo y deportivo al que acuden niñas, niños, jóvenes y adultos para hacer ejercicio y convivir. En este espacio se rehabilitaron las canchas de fútbol.

La atención a la infraestructura deportiva también contempla trabajos de rehabilitación en las canchas del Bosque Venustiano Carranza, así como la incorporación de una nueva área de calistenia para quienes buscan ejercitarse mediante rutinas con el peso corporal. Además, está el Gimnasio Alamedas como otra opción deportiva.

El presidente municipal resaltó la importancia de mantener activa la oferta deportiva en todos los sectores, y de contar con instructores capacitados. “Hay que reconocer a los maestros y entrenadores porque son quienes están todos los días trabajando con los alumnos, enseñándoles y motivándolos a seguir. Las instalaciones son importantes, pero también lo es contar con personas preparadas que estén al pendiente de quienes practican cada disciplina”, comentó.

Reiteró que estas acciones brindan oportunidades de desarrollo, recreación y aprendizaje para miles de familias, y que para su administración, invertir en espacios para el deporte y la cultura, también es apostar por el futuro de Torreón. (El Heraldo de Saltillo)