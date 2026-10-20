Inauguran Centro Libre para las mujeres de General Cepeda

General Cepeda.- Este martes fue inaugurado el Centro Libre para las Mujeres en General Cepeda, ubicado en la calle Benito Juárez número 207, en la Zona Centro.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por la señora Liliana Salinas Valdez, presidenta honoraria del DIF Coahuila; la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos, y la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés.

El Centro Libre de General Cepeda cuenta con atención psicológica, de trabajo social y jurídica.

“Estamos muy contentos con la apertura de este centro, el número 29 (en el estado). Aquí lo importante es que no solo se acerquen aquellas personas que se siente vulneradas o violentadas, sino también aquellas mujeres que por alguna razón dejaron truncados sus sueños, pueden venir aquí a fortalecerse y ser mejores madres y mejores cuidadoras”, dijo Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF.

“Que sepan que las mujeres no están solas, este centro libre es un centro de atención para muchas mujeres, es un espacio donde podemos recibir apoyo y construir nuevas oportunidades de vida, para nosotros y nuestra familia”, señaló Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres. (JOSÉ TORRES)