Celebrará UA de C el Día de Muertos con festivales, altares y actividades culturales

Con festivales, exposiciones, concursos de catrinas y catrines, altares de muertos, música, danza y teatro, la Universidad Autónoma de Coahuila se prepara para celebrar el Día de Muertos a través de actividades organizadas por la comunidad universitaria que permiten preservar nuestras tradiciones.

Como parte de esta programación, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a participar en el altar colectivo “Pericos: vuelo eterno”, una iniciativa del Festival de la Muerte Dr. Jesús Salas Cortés, que busca recordar y honrar a quienes formaron parte de su comunidad, el altar se instalará el 3 de noviembre de 2026 en sus instalaciones.

Las personas interesadas pueden entregar fotografías de compañeros, familiares o amistades vinculadas con la comunidad universitaria en la Oficina de Medios, con el Lic. Juan Alberto Pérez, de Promoción Cultural, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas; las fotografías serán devueltas después del evento.

La misma Facultad prepara el Festival de la Muerte titulado “Memorias del Desierto”, un encuentro que reunirá arte, mercadito, altar de muertos, música y otras expresiones culturales, la institución dará a conocer próximamente los detalles de esta celebración, programada para noviembre.

Por su parte, la Escuela Superior de Ingeniería “Lic. Adolfo López Mateos” de la Unidad Norte, realizará actividades del 26 al 29 de octubre, se llevará a cabo el armado y la exposición del Altar Único del Día de Muertos en la cafetería de la Escuela, además, el 28 de octubre se invita a la comunidad estudiantil a asistir caracterizada.

Mientras que el 29 de octubre se contempla la participación en el Desfile de Catrines organizado por el Municipio a las 18:00 horas en la Plaza de la Chimenea; para registrarse, las personas interesadas pueden acudir con la M.I. Viridiana Rivera, en la Secretaría Administrativa.

El Instituto de Lenguas Extranjeras, con el apoyo de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, invita al público a Calavaria 2026, una celebración que combinará arte, música y tradición, el programa incluye un cementerio de artistas, altar de muertos, pasarela de catrinas, exposición plástica y números artísticos, la actividad se realizará el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas.

La Escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta también se sumará a las celebraciones con su Concurso de Catrinas y Catrines 2026, programado para el jueves 29 de octubre, a las 9:00 horas, en las instalaciones de la institución, la actividad busca destacar la creatividad y el talento del estudiantado mediante caracterizaciones inspiradas en estas figuras emblemáticas de la cultura mexicana.

En la Infoteca del Campus Arteaga se llevará a cabo el Festival de Flores y Calaveras, bajo el lema “Las almas no mueren, migran”, el programa contempla una presentación musical del grupo Americanto, una muestra de trabajos del taller de cartonería “Catrinas Monarcas” y una exposición de altar de muertos e ilustraciones elaboradas por estudiantes del campus, la actividad estuvo programada para este 20 de octubre a las 11:00 horas.

Asimismo, la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” celebrará su Festival de Muertos el viernes 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas, con actividades abiertas a las familias, entre ellas un altar comunitario, el Camino de las Almas, música, danza, teatro y otras expresiones culturales.

Como parte del festival, también se realizará un Concurso de Catrín y Catrina Talavérica, cuya temática se inspira en la elegancia, el arte y la belleza de la talavera, la convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en la Escuela y contempla premios para los tres primeros lugares de cada categoría.

La Facultad de Artes Plásticas el jueves 29 de octubre inaugura a las 17:00 horas, el Altar de Muertos en la Facultad de Ciencias Sociales en el Centro Histórico de la ciudad, habrá concurso de catrinas caracterizadas a las 17:30 horas, concurso de calaveras literarias a las 18:00 horas y mercadito de emprendedores.

En la Unidad Laguna la Escuela de Ciencias de la Comunidad invitó a participar en la elaboración del Altar del Día de Muertos, dedicado a José Eduardo Reyes Argumaniz (Don Chepe), la exposición será el 30 de octubre.

Alumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza, invitan a participar en la Exposición de Obras de Día de Muertos, la recepción de obras es del 22 al 26 de octubre en el cubículo 14 de la PVC, la exposición será del 29 de octubre al 3 de noviembre.

El Instituto Manuel Muñoz Olivares, invita el 30 de octubre a partir de las 11:00 horas al festival de Dia de Muertos, tradición que nos une, memoria que no da vida, se expondrá el altar de muertos tradicional, Calaveritas Literarias y la representación de un panteón mexicano.

La Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural, también tendrá actividades enfocadas a la celebración del Día de Muertos, creado por estudiantes de primer semestre de la institución, así como la Escuela de Ciencias de la Comunidad, la Facultad de Administración Fiscal y Financiera (FAFF), y la Escuela de Administración San Pedro.

Mediante estas actividades, la UA de C promueve espacios de encuentro en los que el arte, la creatividad y la participación universitaria contribuyen a mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos, una celebración que honra la memoria de quienes han partido y reafirma los lazos culturales que dan identidad a México. (El Heraldo de Saltillo)