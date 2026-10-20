Coahuila da a conocer los resultados del programa de apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 2026

Once proyectos de ocho municipios recibirán apoyos por un monto total de un millón 246 mil 985 pesos para preservar las tradiciones, los saberes populares y el patrimonio cultural de las comunidades de Coahuila.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza dan a conocer los resultados del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) Coahuila, en su emisión 2026, mediante el cual se otorga financiamiento a proyectos culturales comunitarios que contribuyen a preservar, fortalecer y transmitir el patrimonio cultural de las comunidades.

En esta emisión, 11 proyectos de ocho municipios de Coahuila recibirán apoyos económicos que suman un millón 246 mil 985 pesos, destinados a impulsar iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural. Los montos aprobados, que van de los 55 mil 760 a los 150 mil pesos por proyecto, permitirán dar continuidad a procesos culturales surgidos desde las propias comunidades.

Los proyectos seleccionados reflejan la riqueza y diversidad de las expresiones culturales de Coahuila, a través de iniciativas que promueven la conservación de las tradiciones, la recuperación de la memoria colectiva, la transmisión de saberes populares y el fortalecimiento de la identidad cultural en distintas regiones de la entidad.

La secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, destacó la importancia de impulsar una política cultural cercana a las comunidades, que reconozca el talento de sus habitantes y fortalezca la participación de quienes mantienen vivas las tradiciones.

“A través de programas como el PACMyC, se respalda el trabajo de promotoras, promotores y colectivos culturales que, desde sus propias localidades, contribuyen a preservar los conocimientos, las prácticas tradicionales y las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural vivo del estado”, señaló.

Asimismo, la funcionaria expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo e impulso a la cultura en Coahuila, así como por contribuir al fortalecimiento de las acciones encaminadas a preservar el patrimonio cultural, promover la participación comunitaria y generar oportunidades para el desarrollo de proyectos que mantienen vivas las tradiciones y expresiones culturales de las distintas regiones de la entidad.

Los proyectos culturales comunitarios de Coahuila que resultaron seleccionados son: “Fortalecimiento del sistema biocultural de producción de orégano mediante cultivo protegido en una comunidad rural”, representado por Rubén Rojas Meléndez, de General Cepeda, con un apoyo de 84 mil 500 pesos; “Museo Comunitario Boquillas del Carmen”, de Isela Rodríguez Hernández, en Ocampo, con 140 mil pesos; y “Murales de Identidad y Memoria Viva: Recuperación Cultural Comunitaria en la Colonia Ramón Bravo”, de Ángela Domínguez Gallegos, en Piedras Negras, con 55 mil 760 pesos.

En Torreón fueron seleccionados “Herencias vivas: cuadernillo de arte y artesanías”, de Rosa García Escobedo, con un apoyo de 90 mil 400 pesos; “Al rescate de la cultura popular en Torreón”, de Jorge Luis Gaytán Fernández, con 82 mil pesos; y “TAM TAM PRACATEM: Testimonios del barrio bajo la tormenta”, de Gerardo Iván Marentes Rosas, con 150 mil pesos. Por su parte, en San Pedro se apoyará “Teatro rodante afrodescendiente”, de Otilo Pineda Herrera, con 93 mil 600 pesos, así como “Mi tío el Gigante”, de Jorge Luis Aguilar Hernández, con 150 mil pesos.

En Saltillo, el proyecto “Tarima Viva: Activación del Fandango Jarocho en Saltillo”, representado por Halenia Catalina Aguilar Barranca, recibirá 150 mil pesos. En el municipio de Múzquiz, “Centro Comunitario del Artesano: Raíces y saberes de la Región Carbonífera”, de Katia Mayela Jiménez Rodríguez, contará con 150 mil pesos; mientras que “Danzas Apache San Judas Tadeo. Dotación de trajes e instrumentos para la representación de las danzas apaches tradicionales de Minas de Barroterán”, de Juanita Jaqueline Gómez Moreno, recibirá 100 mil 725 pesos.

En conjunto, estos apoyos beneficiarán a comunidades de General Cepeda, Ocampo, Piedras Negras, Torreón, Saltillo, San Pedro y Múzquiz, mediante proyectos que abarcan desde la preservación de técnicas tradicionales y la promoción de la artesanía hasta el fortalecimiento de museos comunitarios, la recuperación de la memoria histórica, el teatro y las expresiones dancísticas.

La selección de estas iniciativas reconoce el compromiso de las y los promotores culturales, así como el trabajo colectivo de las comunidades que, mediante la organización y la participación, contribuyen a conservar y transmitir sus tradiciones. Cada proyecto representa una oportunidad para fortalecer la identidad local, fomentar el sentido de pertenencia y mantener vigentes las expresiones culturales que distinguen a los municipios de Coahuila.

Con el apoyo a estos proyectos, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México y las comunidades para impulsar la diversidad cultural, preservar el patrimonio cultural inmaterial y fortalecer las iniciativas que nacen desde los propios territorios. (El Heraldo de Saltillo)