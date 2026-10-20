Disminuyen más del 50% los suicidios en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe registra una disminución superior al 50 por ciento en la incidencia de suicidios, de acuerdo con lo informado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien señaló que este comportamiento representa un cambio importante frente a los índices registrados durante el año anterior, cuando el municipio enfrentó una situación preocupante relacionada con el tema de la salud mental de la población.

El presidente municipal explicó que una de las principales medidas adoptadas por su administración ha sido duplicar la cantidad de profesionales de psicología en el DIF Municipal, disponibles para brindar orientación y acompañamiento a personas que enfrentan problemas emocionales, depresión, conflictos familiares y otras situaciones que pueden poner en riesgo su integridad.

“La tendencia iba muy alta, el año pasado nos pegó muy fuerte, pero ahorita nos hemos estado apoyando mucho de los psicólogos; aumentamos al doble los psicólogos que teníamos anteriormente y vamos a trabajar más de la mano ahora con el Centro de Empoderamiento para las Mujeres”, expresó el edil.

Como parte de las acciones preventivas, Gutiérrez Merino dio a conocer que el Ayuntamiento se sumará a una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado e Inspira Coahuila, encabezado por Paola Rodríguez López, mediante la instalación de códigos QR en aproximadamente 300 unidades de transporte público, entre taxis y camiones urbanos, así como en vehículos oficiales y planteles educativos.

Esta herramienta permitirá que jóvenes, mujeres y ciudadanos en general puedan establecer contacto con profesionales de la salud mental para recibir orientación en momentos de crisis, sin necesidad de acudir inicialmente a una oficina gubernamental, con la intención de facilitar el acceso a los servicios y reducir los prejuicios que todavía existen alrededor de la atención psicológica.

“Todos los vehículos que nosotros tenemos, tanto del municipio como el servicio de transporte público, que es el que tenemos más usuarios, vamos a apoyar para poner un código QR donde pueden hablar directamente con profesionales para que podamos ayudar a los jóvenes que pasan por algún problema”, manifestó el alcalde.

Asimismo, destacó que el municipio busca fortalecer la detección oportuna de situaciones de violencia familiar, depresión y riesgo suicida, mediante la participación de distintas dependencias municipales y estatales. En este sentido, adelantó que próximamente se colocará la primera piedra del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, espacio que reunirá servicios de atención psicológica, asesoría jurídica, juzgados y coordinación con corporaciones de seguridad y el DIF.

Finalmente, Gutiérrez Merino reiteró que la prevención del suicidio y la atención a la salud mental continuarán formando parte de las prioridades municipales, con especial atención a jóvenes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad, al considerar necesario mantener el acompañamiento profesional y ampliar los mecanismos para solicitar ayuda antes de que una situación emocional derive en consecuencias graves. (EDUARDO SERNA)