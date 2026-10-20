Habrá transporte público gratuito todo el día para 117 mil mujeres en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que a partir del 1 de noviembre las beneficiarias del programa “Ayudamos a las Mujeres” contarán con transporte público gratuito de manera ilimitada durante todo el día.

Monterrey, NL.- Al iniciar la segunda fase de construcción de un Centro Comunitario en García y la entrega de 700 nuevas tarjetas del Programa “Ayudamos a las Mujeres”, el Gobierno de Nuevo León anunció transporte gratis para más de 117 mil beneficiarias.

El beneficio, dijo el gobernador Samuel García, se aplicará a partir del 1 de noviembre para las inscritas en el programa.

“Encontramos una vía para darle a cada mujer de Nuevo León 2 mil pesos al mes”, explicó.

“¿Y qué les pedimos?, ayúdenos a correr la voz porque sabemos que tenemos al menos 160 mil en esta situación.

“Muy pronto vamos a aumentar esa bolsa para que puedan llegar de 117 mil, la meta es llegar a 200 mil.

“A partir del primero de noviembre todas las señoras que estén en Ayudemos, (tendrán) transporte gratis todo el día, todos los viajes”, afirmó el mandatario emecista.

“Entonces, si usan el transporte, hacíamos números que prácticamente van a ser tres mil pesos mensuales de apoyo”.

Como parte del programa fueron entregadas 700 nuevas tarjetas a habitantes de García.

Aunque los funcionarios estatales afirmaron que suman 117 mil las mujeres beneficiadas, los estudios más recientes señalan que hay cerca de 160 mil en situación de vulnerabilidad.

Samuel García aseguró que los estudios de 2023 son viejos y que ahora calculan a cerca de 200 mil mujeres en esta condición.

Félix Arratia, secretario de Igualdad e Inclusión, dijo que con la construcción del Centro Comunitario beneficiarán a 5 mil 400 personas que viven en el sector Fray Juan Antonio de Sobrevilla, en García.

Señaló que deberá concluir su construcción en ocho meses. (AGENCIA REFORMA)