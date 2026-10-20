Ponen el ejemplo en Ramos Arizpe: comunidad escolar limpia áreas verdes y espacios públicos

Padres de familia, alumnos y personal docente del Jardín de Niños “Roberto Gómez Bolaños”, ubicado al poniente de Ramos Arizpe, participaron en una jornada comunitaria de limpieza y mantenimiento de las áreas exteriores del plantel educativo, así como de una plaza pública situada a un costado de la institución.

Durante la actividad, la cual tuvo como propósito fomentar la participación ciudadana, el trabajo en equipo y el cuidado de los espacios públicos, los participantes realizaron labores de barrido, recolección de basura, retiro de maleza, hojas y ramas, además de trabajos de limpieza en banquetas, jardines y áreas recreativas, logrando reunir numerosas bolsas con residuos vegetales y otros desechos, como parte de un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones del entorno escolar.

Mónica Merino Sánchez, directora de Educación en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, destacó la importancia de que las comunidades escolares se involucren en acciones que contribuyan al mejoramiento de los espacios compartidos, particularmente aquellos utilizados diariamente por niñas, niños y sus familias.

En este sentido, la funcionaria resaltó que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para fortalecer la colaboración entre padres de familia, docentes y estudiantes, además de promover valores relacionados con la responsabilidad social, la solidaridad y el respeto por el medio ambiente.

“Es importante mantener una participación activa de las familias en el cuidado de las instalaciones educativas y sus alrededores, ya que estas acciones también contribuyen a generar entornos más agradables y adecuados para la convivencia infantil”, indicó.

La jornada permitió atender tanto el perímetro del jardín de niños como los espacios de esparcimiento cercanos, donde los participantes utilizaron escobas, rastrillos, palas y bolsas para concentrar los residuos recolectados, demostrando que la organización vecinal y escolar puede generar resultados positivos en beneficio de toda la comunidad. (EDUARDO SERNA)