Estudiantes de PrepaTec Saltillo crean dispositivo para facilitar el aprendizaje de sistema braille

El equipo se acercó a asociaciones de discapacidad visual antes de desarrollar el dispositivo de aprendizaje de sistema braille.

Jorge Muñoz y Zoé Sánchez, integrantes de Blue Ignition, grupo estudiantil de robótica de PrepaTec Saltillo, diseñaron y fabricaron BraiPop!, un dispositivo didáctico creado para apoyar el aprendizaje de lectura y escritura en sistema braille.

Tras cerca de 1 año de trabajo y 2 meses de producción, el equipo entregó alrededor de 60 dispositivos BraiPop! y más de 30 versiones BraiPop! Mini a la Escuela para Invidentes del Club de Leones de Saltillo.

De conocer la necesidad a diseñar BraiPop!

De acuerdo con Filemón Flores, mentor de Blue Ignition, el proyecto comenzó cuando el equipo se acercó a organizaciones relacionadas con la discapacidad visual para conocer cómo se enseña el sistema braille y qué herramientas se utilizan durante su aprendizaje.

En una primera visita a AMEVER, asociación en Saltillo que trabaja con personas con discapacidad visual, Flores recibió retroalimentación sobre una propuesta inicial de material didáctico y conoció algunos de los métodos empleados para enseñar braille.

De acuerdo con el mentor, a partir de este acercamiento, identificaron una dificultad: al escribir braille con regleta y punzón, los puntos se marcan desde un lado de la hoja y después esta debe voltearse para poder leer el relieve generado.

Esta característica llevó al equipo a trabajar en una herramienta que permitiera practicar ambas acciones mediante un mismo dispositivo.

“Yo siento que tal vez ellos (Blue Ignition) no se han dado cuenta, pero de lo que más aprendimos no fue de braille, sino de inclusión”, compartió Flores.

Del prototipo al BraiPop!

De acuerdo con Zoé Sánchez, estudiante de PrepaTec e integrante de Blue Ignition, el diseño de BraiPop! se trabajó mediante modelado 3D y pasó por distintas modificaciones antes de llegar a la versión que posteriormente fue producida para su entrega.

La estudiante explicó que cada dispositivo cuenta con 6 botones que pueden subir y bajar para representar las combinaciones del sistema braille, mientras que las piezas pueden unirse entre sí para formar palabras.

Según Sánchez, uno de los primeros retos estuvo en el ensamble, ya que los primeros prototipos se unían como piezas de rompecabezas, pero podían separarse al momento de voltearlos.

Por esta razón, explicó, el equipo buscó una forma de mantener las piezas unidas durante el uso, sin impedir que pudieran separarse para formar nuevas palabras.

Filemón Flores señaló que, a partir de estas pruebas, el equipo modificó el sistema de unión para que las piezas se ensamblaran mediante un mecanismo deslizable, además de realizar ajustes en los botones y en las medidas del dispositivo.

Zoé explicó que durante el proceso tuvo que aprender a diseñar las piezas de manera digital y ajustar sus medidas para que pudieran ensamblarse sin quedar demasiado apretadas o separarse durante su uso.

“Yo venía en ceros. No sabía ni diseñar, no sabía ni mandar a imprimir”, recordó la estudiante.

De acuerdo con el equipo, cada BraiPop! tardaba entre 4 y 6 horas en fabricarse mediante una impresora 3D. Completar las piezas destinadas a la primera entrega tomó alrededor de 2 meses.

De la impresión 3D al salón de clases

Tras concluir la producción de la primera versión de BraiPop!, integrantes de Blue Ignition acudieron a la Escuela para Invidentes del Club de Leones de Saltillo para realizar la entrega de alrededor de 60 dispositivos y más de 30 versiones de BraiPop! Mini, una variante que permite unir más piezas para formar palabras largas sin aumentar demasiado el tamaño del dispositivo.

Durante la visita, estudiantes de la escuela utilizaron la herramienta para formar letras y palabras indicadas por sus docentes, mientras integrantes del grupo estudiantil observaron su funcionamiento en el contexto para el que fueron diseñados.

Jorge Muñoz, estudiante de Profesional e integrante de Blue Ignition, explicó que uno de los momentos más significativos de la entrega fue observar a los niños utilizar BraiPop! para formar palabras.

“Ver a los niños usándolo, escribiendo palabras y juntándolos fue el punto en el que vimos que estaba funcionando como debía”, compartió Muñoz.

Zoé Sánchez señaló que la experiencia también les permitió conocer de manera directa la reacción de las personas para quienes desarrollaron el dispositivo.

“Cuando se los dimos estaban muy contentos, muy emocionados. Todo el trabajo valió la pena al verlos utilizándolo”, expresó.

Por su parte, el mentor explicó que, previo a la entrega, él mismo realizó una prueba del dispositivo con estudiantes de la escuela, lo que le permitió compartirle al equipo retroalimentación sobre su uso antes de completar la producción.

Llevar BraiPop! a más espacios

Después de la primera entrega, Jorge Muñoz señaló que uno de los objetivos del equipo es producir más dispositivos para llevarlos a otras escuelas y espacios donde se enseñe el sistema braille.

“Yo espero repartirlo en más escuelas para que más niños puedan seguir utilizando el proyecto y poder distribuirlo en más estados”, compartió el estudiante.

Zoé Sánchez agregó que el desarrollo del dispositivo también modificó su perspectiva sobre los proyectos que realizan dentro de Blue Ignition.

“Nosotros estamos en el taller y pensamos en robots, deporte o tecnología, pero afuera hay otros problemas. Hacer proyectos así, aunque sean pequeños, puede generar un cambio”, expresó.

Filemón Flores explicó que uno de los aprendizajes del proceso fue diseñar pensando en un usuario final, por lo que cada ajuste debía considerar que el dispositivo pudiera ser utilizado sin depender del equipo que lo desarrolló.

De acuerdo con el equipo, de manera paralela trabajan en BraiPad!, una segunda etapa del proyecto que buscará incorporar herramientas digitales y que aún se encuentra en desarrollo. (CONECTA: PATRICIO SALA, MAURICIO GAONA)